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Российская газета

Стрельбу из РСЗО "Торнадо-Г" без ручной наводки показали на видео

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Главная отличительная особенность реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" - это возможность наведения на цель в автоматическом режиме. Авторы видео показали, как это работает на практике.

Работу РСЗО "Торнадо-Г" продемонстрировали в выпуске "Военной приемки" телеканала "Звезда". Он посвящен работе главного в отечественной армии Центра переподготовки артиллеристов, где курсанты получают возможность освоить самую современную российскую технику.

На видео в кабине машины находятся три человека: кроме ведущего - это водитель и командир. Комплекс приводится в действие изнутри. Командир готовит "Торнадо-Г" к стрельбе, вводит количество снарядов, далее остается лишь нажать кнопку пуска.

Видео получилось весьма впечатляющим: за считанные секунды девять снарядов накрыли указанную площадь полностью.

Напомним, для модернизированной РСЗО "Торнадо-Г" были разработаны специальные боеприпасы, увеличившие дальность стрельбы до 40 километров. На подготовленной боевой позиции время развертывания системы составляет всего 1 минуту.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
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