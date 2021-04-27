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Известия.ru

Подразделения 58-й армии ЮВО вернулись с учений в Крыму

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко

Первые военные 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) вернулись в Северную Осетию после учений в Крыму. В пресс-службе ЮВО 26 апреля отметили, что военные прошли более тысячи километров до пунктов постоянной дислокации.

Во Владикавказе военных встречали семьи, ветераны, оркестр и командование. В ближайшие дни будет проведен осмотр техники, после чего 58-я армия ЮВО вернется к обычному режиму.


Ранее в этот день в Минобороны РФ «Известиям» сообщили, что военные силы Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые принимали участие в мероприятиях внезапной проверки, вернутся в пункты постоянной дислокации.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) также возвращаются в пункты дислокации после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения. В ходе мероприятий отрабатывалось несколько тысяч тактических задач, солдаты сдавали индивидуальные нормативы по различным типам подготовки.

Также завершена проверка войск Центрального военного округа (ЦВО), к ней привлекались более 70 тыс. военнослужащих и свыше 15 тыс. единиц военной техники. Среди ВС Восточного военного округа (ВВО) в проверках участвовали более 4 тыс. военных и более 500 единиц техники.


Контрольные проверки боевой готовности стартовали в российских Вооруженных силах 6 апреля.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

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