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Российская газета

Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео

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Учебный бой с самолетами условного противника разыграли над Калининградской областью летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, тренировка по охране воздушного пространства России была плановой. По ее замыслу самолеты условного противника, нарушившие государственную границу России, попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

Получив сигнал о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны, истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника и уничтожили их в ходе воздушного боя.

В тренировке участвовали более десяти экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота. Они отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
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