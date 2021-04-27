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Известия.ru

Моряки ТОФ обезвредили вражескую мину на учениях в Авачинской бухте

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Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения в Авачинской бухте. Моряки обезвредили донную мину условного противника. По легенде, минное заграждение выставили рядом с пунктом базирования флота. Опасный участок обнаружила команда катера «Грачонок», сообщает телеканал «Известия». Вытащить взрывное устройство на берег помогли лодки БЛ-680. Всего в операции задействовали восемь единиц техники.

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения в Авачинской бухте. Моряки обезвредили донную мину условного противника. По легенде, минное заграждение выставили рядом с пунктом базирования флота. Опасный участок обнаружила команда катера «Грачонок», сообщает телеканал «Известия». Вытащить взрывное устройство на берег помогли лодки БЛ-680. Всего в операции задействовали восемь единиц техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ТОФ
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