Моряки ТОФ обезвредили вражескую мину на учениях в Авачинской бухте

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения в Авачинской бухте. Моряки обезвредили донную мину условного противника. По легенде, минное заграждение выставили рядом с пунктом базирования флота. Опасный участок обнаружила команда катера «Грачонок», сообщает телеканал «Известия». Вытащить взрывное устройство на берег помогли лодки БЛ-680. Всего в операции задействовали восемь единиц техники.

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения в Авачинской бухте. Моряки обезвредили донную мину условного противника. По легенде, минное заграждение выставили рядом с пунктом базирования флота. Опасный участок обнаружила команда катера «Грачонок», сообщает телеканал «Известия». Вытащить взрывное устройство на берег помогли лодки БЛ-680. Всего в операции задействовали восемь единиц техники.