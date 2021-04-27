Украина поставит Турции двигатели для ударных вертолетов тяжелого класса Т-929 ATAK II

ЦАМТО, 26 апреля. Турция подписала контракт с Украиной на поставку авиационных двигателей для разрабатываемых компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) новых ударных вертолетов тяжелого класса Т-929 ATAK II.

Как сообщает Raillynews.com, об этом заявил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темель Котиль, назвав Украину "братской страной", с которой не должно быть проблем с объявлением эмбарго или санкций.

По словам гендиректора TAI, параметры двигателя вертолета, который совершит свой первый полет в 2023 году, согласованы с украинской стороной и их мощность составит 2500 л.с. (не исключено, что им является ТВ3-117ВМА компании "Мотор Сич" – единственный двигатель в указанном классе мощности).

Секретариат оборонной промышленности Турции (SSB) подписал с TAI контракт на разработку и производство тяжелых ударных вертолетов ATAK II 22 февраля 2019 года. Разработка вертолета будет реализована с использованием опыта, полученного при создании совместно с группой Leonardo вертолетов T-129, которые применяются ВС Турции для непосредственной авиационной поддержки.

Планируется, что ATAK II будет представлять собой маневренный ударный вертолет с высокими летными характеристиками, оснащенный передовыми технологиями для обнаружения целей, системами радиоэлектронной борьбы, навигации, связи и вооружением, способный нести большой объем боевой нагрузки и действовать в сложных условиях.

Взлетная масса разрабатываемого вертолета примерно в 2 раза больше, чем у T-129 ATAK. Он будет относиться к 10-тонному классу. Предполагается, что ATAK II будет оснащен кабиной с тандемным размещением экипажа и двумя турбовальными двигателями, сможет работать на больших высотах и при температуре от -40 до +50 град. С. Планируется вооружить машину 70-мм ракетами нового поколения, 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами большой дальности с различными системами наведения, ракетами класса "воздух-воздух". ATAK II смогут нести более 1200 кг боеприпасов.

Разработка ATAK-2 является частью планов TAI по переходу из разряда субподрядчиков в производители оригинального оборудования.

Планируется, что в проекте максимально будут использоваться системы национального производства для обеспечения приемлемой стоимости, безопасности поставок комплектующих и возможности беспрепятственного экспорта машин.

Имеющиеся в настоящее время экспортные ограничения связаны с получением экспортных лицензий, в основном, на двигатели для вертолетного парка Турции. Tusas Engine Industries (TEI) в партнерстве с General Electric приступила к разработке и созданию национального турбовального двигателя под обозначением TS1400 для установки на борту вертолетов T-129 ATAK и еще не разработанного многоцелевого вертолета T-625. Эксплуатирующиеся ударные вертолеты T-129 оснащены американскими двигателями LHTEC T800-4A.