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ЦАМТО

Украина поставит Турции двигатели для ударных вертолетов тяжелого класса Т-929 ATAK II

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Изображение перспективного турецкого "боевого вертолета тяжелого класса"
Предварительное изображение перспективного турецкого "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter), создаваемого турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) (с) TAI.
Источник изображения: TAI

ЦАМТО, 26 апреля. Турция подписала контракт с Украиной на поставку авиационных двигателей для разрабатываемых компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) новых ударных вертолетов тяжелого класса Т-929 ATAK II.

Как сообщает Raillynews.com, об этом заявил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темель Котиль, назвав Украину "братской страной", с которой не должно быть проблем с объявлением эмбарго или санкций.

По словам гендиректора TAI, параметры двигателя вертолета, который совершит свой первый полет в 2023 году, согласованы с украинской стороной и их мощность составит 2500 л.с. (не исключено, что им является ТВ3-117ВМА компании "Мотор Сич" – единственный двигатель в указанном классе мощности).

Секретариат оборонной промышленности Турции (SSB) подписал с TAI контракт на разработку и производство тяжелых ударных вертолетов ATAK II 22 февраля 2019 года. Разработка вертолета будет реализована с использованием опыта, полученного при создании совместно с группой Leonardo вертолетов T-129, которые применяются ВС Турции для непосредственной авиационной поддержки.

Планируется, что ATAK II будет представлять собой маневренный ударный вертолет с высокими летными характеристиками, оснащенный передовыми технологиями для обнаружения целей, системами радиоэлектронной борьбы, навигации, связи и вооружением, способный нести большой объем боевой нагрузки и действовать в сложных условиях.

Взлетная масса разрабатываемого вертолета примерно в 2 раза больше, чем у T-129 ATAK. Он будет относиться к 10-тонному классу. Предполагается, что ATAK II будет оснащен кабиной с тандемным размещением экипажа и двумя турбовальными двигателями, сможет работать на больших высотах и при температуре от -40 до +50 град. С. Планируется вооружить машину 70-мм ракетами нового поколения, 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами большой дальности с различными системами наведения, ракетами класса "воздух-воздух". ATAK II смогут нести более 1200 кг боеприпасов.

Разработка ATAK-2 является частью планов TAI по переходу из разряда субподрядчиков в производители оригинального оборудования.

Планируется, что в проекте максимально будут использоваться системы национального производства для обеспечения приемлемой стоимости, безопасности поставок комплектующих и возможности беспрепятственного экспорта машин.

Имеющиеся в настоящее время экспортные ограничения связаны с получением экспортных лицензий, в основном, на двигатели для вертолетного парка Турции. Tusas Engine Industries (TEI) в партнерстве с General Electric приступила к разработке и созданию национального турбовального двигателя под обозначением TS1400 для установки на борту вертолетов T-129 ATAK и еще не разработанного многоцелевого вертолета T-625. Эксплуатирующиеся ударные вертолеты T-129 оснащены американскими двигателями LHTEC T800-4A.

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США
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Т-129
ТВ3-117
Компании
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Leonardo
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Мотор Сич
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