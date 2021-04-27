Росгвардия впервые проведёт масштабную международную выставку техники и вооружения

По поручению главнокомандующего генерала армии Виктора Золотова первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Беззубиков провел в Санкт-Петербурге первое совещание, посвященное организации и проведению Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH- 2021».

В работе совещания приняли участия представители структурных подразделений Росгвардии, администрации г. Санкт-Петербурга, промышленных предприятий и выставочного оператора.

Генерал-полковник Алексей Беззубиков сообщил, что разработана концепция проведения международного форума, сформирован организационный комитет под руководством Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В Северо-Западном округе войск национальной гвардии создана рабочая группа, которую возглавил командующий округом генерал-полковник Павел Дашков.

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» состоится под эгидой Росгвардии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. На форуме будет представлена специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, инновационные разработки в сфере безопасности, направленные на совершенствование технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур.

Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и информационных технологий. Мероприятие позволит показать пути повышения эффективности технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и законных интересов граждан.

Форум «EXPOTECHNOSTRAZH-2021» состоится в год 5-летия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 210-летия создания войск правопорядка.