На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает ФСБ России в понедельник.

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.

Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.

Гражданин Украины Александр Марченко, приговоренный за шпионаж к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима Источник изображения: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали.

"Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - добавляется в сообщении.