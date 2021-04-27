Войти
РИА Новости

На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300

531
0
0

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает ФСБ России в понедельник.

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.

Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.

Гражданин Украины Александр Марченко, приговоренный за шпионаж к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима

Источник изображения: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали.

"Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - добавляется в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
21.08.2015
На Украине расследуют "пропажу" двух бомбардировщиков Ту-95МС во времена президентства В. Януковича
25.12.2014
Украинский ВПК стал привозить российские комплектующие челночным способом
30.07.2014
Произвол в оценках
09.07.2014
Отработать в обороне
26.05.2014
«Укроборонсервис» отремонтировал ЗРК С-300ПС для Воздушных сил ВСУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12