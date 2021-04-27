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Российская газета

"Удар": что известно о боевом роботе на базе БМП-3

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В России проводится апробация созданного на базе БМП-3 боевого робота "Удар".

В ходе испытаний отрабатываются вопросы его взаимодействия с другими перспективными беспилотными наземными комплексами "Уран", "Нерехта" и "Соратник", а также воздушными дронами.

"Работы ведутся в двух основных направлениях: обеспечение управления роботизированным средством "Удар" дистанционно оператором или же в полностью автономном режиме без участия человека", - сообщает издание "Армейский стандарт".

Управление комплексом "Удар" без экипажа обеспечивается набором видеокамер с круговым обзором, системами дистанционного и автоматического управления. За счет радиомолчания обеспечивается большая скрытность робота, но оператор имеет возможность вернуться к режиму телеуправления. Кстати, пункт управления размещен на грузовике "Урал-4320".

Боевой робот имеет массу 18,7 тонны. Силовая установка - дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Запас топлива в 700 литров обеспечивает пробег до 600 километров. Максимальная скорость - до 70 километров в час.

В качестве оружия "Удар" использует необитаемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", в состав которого входит 30-мм пушка с дальностью стрельбы до 4000 метров и боекомплектом на 500 выстрелов. Для борьбы с пехотой предназначен 7,62 мм пулемет Калашникова ПКТМ с боекомплектом в 2000 патронов. Для поражения бронированных целей имеются четыре установки ПТРК "Корнет".

Для повышения боевых возможностей "Удар" несет беспилотный летательный аппарат и наземный мини-дрон для разведки и разминирования местности и эвакуации раненных. Робот "Удар" сможет выполнять на поле боя задачи разведки, патрулирования, сопровождать конвои, участвовать совместно с другими роботизированными и управляемыми экипажами бронемашинами.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Корнет
Нерехта РТК
ПКМ
ПКТМ
Урал-4320
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