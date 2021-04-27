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ВМС Индонезии нашли обломки потерянной субмарины

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Источник изображения: warspot.ru

Индонезийский флот одномоментно потерял боевую субмарину и 53 моряка. 24 апреля пресс-служба ВМС Индонезии объявила об официальной гибели подлодки Nanggala-402, потерянной на прошлой неделе.

По словам командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто, наличие нефтяного пятна, а также обломков, обнаруженных рядом с местом последнего погружения субмарины, свидетельствуют о том, что Nanggala-402 затонула. Ранее подлодка считалась пропавшей без вести.

Обломки субмарины Nanggala-402, представленные журналистам

Источник изображения: navalpost.com

Поисковая операция длилась с 21 апреля, когда экипаж субмарины перестал выходить на связь. Подлодка Nanggala-402 находилась на учениях в Балийском море и отрабатывала торпедные пуски. По расчётам, экипажу хватило бы кислорода до утра 24 апреля. В поисках принимали участие порядка 20 кораблей и судов ВМС Индонезии, специализированный поисковый корабль из Австралии, а также авиация.

Как пишет портал navalpost.com, глубина в месте, где были обнаружены обломки и разливы топлива, составляет порядка 850 м, поэтому надежды на спасение моряков нет. Субмарина Nanggala-402 рассчитана на погружение до 200 м, а её корпус потенциально может выдержать глубины до 500 м. При этом взрыва не было — в противном случае его засекли бы другие корабли.

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Австpалия
Индонезия
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