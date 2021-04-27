Военные выполнили пуски новой российской противоракеты системы ПРО

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Телеканал "Звезда" показал кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны.

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.

В ноябре прошлого года радио Sputnik также сообщало об успешных испытаниях этой противоракеты. Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения вероятного противника.

До этого в конце октября министерство обороны информировало об испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го, а также в ноябре2017 года.