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РИА Новости

Военные выполнили пуски новой российской противоракеты системы ПРО

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Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Телеканал "Звезда" показал кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны.

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.

В ноябре прошлого года радио Sputnik также сообщало об успешных испытаниях этой противоракеты. Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения вероятного противника.

До этого в конце октября министерство обороны информировало об испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го, а также в ноябре2017 года.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Армата
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