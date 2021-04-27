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Российская газета

Видео: летчица рассказала о назначении приборов и кнопок в кабине F-15

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Отставной полковник ВВС США, боевой летчик с 23-летним стажем Андреа Темели провела видеоэкскурсию по кабине тяжелого истребителя F-15C. Полковник Темели стала первой американской женщиной-пилотом истребителя и первым представителем прекрасного пола, командовавшим эскадрильей . Перед завершением карьеры она руководила 80-м учебным авиакрылом в Уичита-Фоллс, Техас и кабину F-15 знает, как собственный дом.

Все органы информации и управления в кокпите истребителя (их более 250) разбиты на несколько блоков. Первый - наиболее часто используемые приборы, - состоит из главного дисплея, пульта управления связью, дисплея VDI (прямо перед пилотом, справа налево) и ситуационного индикатора ниже слева. Посредством кнопок по периметру на каждый может быть выведена любая информация об оперативной обстановке и состоянии самолета. Обычно на главный дисплей выводится видеоизображение с подвешенного под фюзеляжем прицельного модуля AN/AAQ-33 Sniper - оно позволяет пилоту классифицировать цели на большом расстоянии. VDI показывает данные радара, на ситуационный монитор выводится информация о навигации и вооружении. Под левой рукой пилота находятся ручки управления двигателями (РУД), правая держит ручку управления самолетом (РУС), ноги стоят на педалях руля направления. В центре приборной панели находится авиагоризонт, окруженный индикаторами радарного и лазерного облучения.

Второй блок - органы управления в чрезвычайных ситуациях. Это две желтые рукоятки системы катапультирования, расположенные по бокам кресла. Для срабатывания нужно вытянуть обе рукояти. Слева под фонарем примостилась неприметный переключатель V-Max, прикрытый предохранительной крышкой. Он выводит двигатели самолета в аварийный режим, обеспечивая непродолжительный прирост мощности. Это может спасти летчику жизнь в бою, но двигатели выйдут из строя. Под ним находится тумблер выпуска тормозного крюка - тот поможет самолету остановиться после посадки, если не сработают тормозные парашюты. "Надеюсь, вам никогда не придется использовать аварийный блок", - пожелала полковник Темели.

Третий блок заведует вооружением F-15. Система HOTAS заведует переключением оружия, и ведет родословную от "переключателя рассола" на бомбардировщиках B-17. Его прицел был настолько точен, что позволял, как говорят в ВВС США, попадать в соленые огурцы в бочке. На РУД и РУС имеются переключатели выбора оружия, под указательным пальцем правой руки расположена гашетка, управляющая огнем шестиствольной пушки Vulcan, запуском ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM с тепловым и радарным наведением - они являются основным вооружением F-15.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-15
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