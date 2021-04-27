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Российская газета

Пуск новой ракеты системы ПРО показали на видео

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Боевые расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно выполнили пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Сам процесс показали на видео. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ приводит слова командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, который отметил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные в ней технические характеристики. Боевые расчеты справились с поставленной задачей и точно поразили условную цель.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты территорий России от средств воздушного и космического нападения.


Светлана Цыганкова

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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