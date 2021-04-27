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Известия.ru

Завершилась контрольная проверка войск ЦВО

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В 15 регионах страны завершилась проверка служащих ЦВО за зимний период обучения. Действия в бою отработали ракетные войска, артиллерийские дивизионы, разведчики и летчики. В общей сложности было привлечено около 70 тыс. солдат, сообщает телеканал «Известия». Маневры прошли на полигонах РФ, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействовали 15 тыс. единиц техники.

В 15 регионах страны завершилась проверка служащих ЦВО за зимний период обучения. Действия в бою отработали ракетные войска, артиллерийские дивизионы, разведчики и летчики. В общей сложности было привлечено около 70 тыс. солдат, сообщает телеканал «Известия». Маневры прошли на полигонах РФ, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействовали 15 тыс. единиц техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Проекты
Военные учения
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