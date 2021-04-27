Завершилась контрольная проверка войск ЦВО

В 15 регионах страны завершилась проверка служащих ЦВО за зимний период обучения. Действия в бою отработали ракетные войска, артиллерийские дивизионы, разведчики и летчики. В общей сложности было привлечено около 70 тыс. солдат, сообщает телеканал «Известия». Маневры прошли на полигонах РФ, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействовали 15 тыс. единиц техники.

В 15 регионах страны завершилась проверка служащих ЦВО за зимний период обучения. Действия в бою отработали ракетные войска, артиллерийские дивизионы, разведчики и летчики. В общей сложности было привлечено около 70 тыс. солдат, сообщает телеканал «Известия». Маневры прошли на полигонах РФ, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействовали 15 тыс. единиц техники.