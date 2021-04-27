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ЦАМТО

СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года

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Военнослужащие ВС РФ
Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 26 апреля. Согласно очередному отчету СИПРИ, Россия в 2020 году заняла четвертое место в мире по объему военных расходов, который составил 61,7 млрд. долл., что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.

По мнению ЦАМТО, СИПРИ существенно завысил данные по отчетному периоду. На текущий момент ЦАМТО еще не подводил итоги 2020 года. Детализированный расчет по военным расходам стран мира в 2020 году будет представлен в "Ежегоднике-2021" в ноябре этого года.

В предварительном порядке можно отметить, что, по оценке ЦАМТО, по объему военных расходов (в долларовом эквиваленте) в 2020 году Россия, наиболее вероятно, не изменила своего места в рейтинге, и осталась на седьмом месте с показателем, близким к результату 2019 года (49,883 млрд. долл.) Это связано, как с ослаблением курса рубля к доллару, так и с политикой России по постепенному сокращению военных расходов.

Для сравнения ниже приведена первая десятка стран с самыми крупными военными расходами в 2019 году (и за период 2012-2019 гг.).

Абсолютным лидером по военным расходам в 2019 году являются США с показателем 730,149 млрд. долл., что составляет 41,8% от общемировых военных расходов (1747,140 млрд. долл.). Абсолютного максимума военные расходы США в рассматриваемый период достигли в 2019 году – 730,149 млрд. долл. (41,8% от общемировых военных расходов в 2019 году). С приходом к власти администрации Дональда Трампа уже в 2018 году военные расходы США существенно возросли, а в 2019 и 2020 гг. рост стал, несмотря на пандемию COVID-19, еще более существенным.

Далее в рейтинге стран с наиболее крупными военными расходами по итогам 2019 года следуют: Китай (2 место, 168,794 млрд. долл.), Великобритания (3 место, 60,376 млрд. долл.), Германия (4 место, 54,113 млрд. долл.), Саудовская Аравия (5 место, 50,900 млрд. долл.), Франция (6 место, 50,659 млрд. долл.), Россия (7 место, 49,883 млрд. долл.), Япония (8 место, 48,875 млрд. долл.), Индия (9 место, 44,789 млрд. долл.) и Южная Корея (10 место, 38,915 млрд. долл.).

В целом по 8-летнему периоду (2012-2019 гг.) первая десятка стран выглядит следующим образом: США (5390,397 млрд. долл.), Китай (1127,669 млрд. долл.), Саудовская Аравия (502,445 млрд. долл.), Великобритания (478,109 млрд. долл.), Россия (405,433 млрд. долл.), Франция (389,320 млрд. долл.), Япония (379,881 млрд. долл.), Германия (369,073 млрд. долл.), Индия (308,122 млрд. долл.) и Южная Корея (275,239 млрд. долл.).

В 2019 году совокупные мировые военные расходы составили 1747,140 млрд. долл.

Усредненный показатель мировых военных расходов в процентах к мировому ВВП за последние 8 лет (2012-2019 гг.) составил, по оценке ЦАМТО, 4,82%.

По соотношению военных расходов к ВВП в первой десятке стран по периоду 2012-2019 гг. места распределились следующим образом: Саудовская Аравия (8,74%), США (3,65%), Россия (3,00%), Южная Корея (2,37%), Великобритания (2,15%), Франция (1,82%), Индия (1,69%), Германия (1,25%), Китай (1,24%), и Япония (0,94%).

На ближайшую перспективу достаточно сложно спрогнозировать ситуацию с флуктуацией мировых военных расходов. С одной стороны, пандемия COVID-19 заставила многие страны снизить военные расходы с целью перенаправления средств на восстановление национальных экономик. С другой стороны, резкое обострение международной обстановки сразу в нескольких регионах мира может привести к тому, что несмотря на пандемию COVID-19, многие страны могут, напротив, увеличить свои расходы на оборону, несмотря на то, что во многих из них экономическая ситуация сложная. Характеризуя ситуацию в целом, можно предположить, что военные расходы в 2020 году, возможно, лишь незначительно превысили показатели 2019 года. Априори можно утверждать, что резкого роста или "отскока" назад по итогам 2020 года нет. В дальнейшем общемировые военные расходы будут возрастать, но на темпы роста скажутся потери от пандемии COVID-19, если не удастся остановить ее распространение. Свой вклад в рост мировых военных расходов внесет и "демонизация" России со стороны западных стран.

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Страны
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Компании
СИПРИ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
27.04.2021 11:01
Вот поэтому и проводятся такие был ублюдочные модернизации как Су-30СМ2 и Т-72Б3...
0
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