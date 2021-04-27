Войти
ЦАМТО

Более 30 образцов военной инженерной техники представят на МВТФ "Армия-2021"

840
0
0
ПММ-2М
Паромно-мостовая машина ПММ-2М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примет активное участие в подготовке и проведении Международного военно-технического форума "Армия-2021".

В рамках форума впервые будет продемонстрирована инженерная система дистанционного минирования и подвижный инженерный ремонтный комплекс с комплектом программно-технических средств инженерно-технического обеспечения частей и соединений инженерных войск.

Выставочную экспозицию инженерных войск составят перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статической экспозиции Управления, так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона "Алабино" и на Арктической экспозиции перспективных образцов ВВСТ.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 30 образцов военной инженерной техники, предназначенной для устройства и преодоления заграждений, добычи и очистки воды, преодоления и форсирования водных преград, ремонта и инженерно-технического обслуживания, а также обеспечения энергоснабжения войск.

В рамках экспозиции форума спланирована к показу прошедшая модернизацию усовершенствованная инженерная техника: путепрокладчик БАТ-2М, полковая землеройная машина ПЗМ-2М и паромно-мостовая машина ПММ-2М, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Похожие новости
21.02.2020
Вещевому управлению Минобороны исполнилось 320 лет
06.03.2019
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
09.06.2018
Новый ЗРК "Тор-М2 ДТ" будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"
02.12.2015
В Вооруженных Силах Российской Федерации начинается новый учебный год
30.03.2015
Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12