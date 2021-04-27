В мотострелковые подразделения Кантемировской дивизии ЗВО поступят новые образцы военной техники

ЦАМТО, 26 апреля. В Кантемировскую танковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированную в Московской области в городе Наро-Фоминск, поступят новейшие образцы военной техники, предназначенные для мотострелковых подразделений.

"В рамках государственного оборонного заказа ожидается поступление боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А и других образцов вооружения, военной и специальной техники", – заявил командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский.

Также в дивизии полностью обновится тренажерный центр для подготовки военнослужащих на современных образцах вооружения и военной техники.

"Отмечу, что вместе с боевой техникой в дивизию поступают тренажерные комплексы, что позволяет в кратчайшее время подготовить профессиональных механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин, а также проводить электронные стрельбы из всего стрелкового оружия перед практическими занятиями на полигон" – цитирует Владимира Завадского пресс-служба Западного военного округа.