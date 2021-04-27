Во Вьетнаме спущен на воду патрульный катер, построенный с помощью Индии

ЦАМТО, 26 апреля. На судостроительном предприятии Hong Ha в Хайфоне (Вьетнам) состоялась церемония спуска на воду первого скоростного патрульного катера, который строится во Вьетнаме для Береговой охраны страны при технической и финансовой помощи Индии.

Как сообщило посольство Индии во Вьетнаме, одновременно была проведена церемония закладки киля девятого катера серии. Присутствовавший на мероприятии посол Индии во Вьетнаме Пранай Верма назвал проект "символом индийско-вьетнамского оборонного сотрудничества" и отражением приверженности Индии наращиванию потенциала Вооруженных сил Вьетнама.

Проект поставки 12 патрульных катеров для Береговой охраны Вьетнама финансируется за счет средств кредитной линии в размере 100 млн. долл., предоставленной Индией Вьетнаму в октябре 2014 года на закупки ПВН индийского производства.

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство обороны Индии объявило конкурс с целью выбора подрядчика для постройки катеров для Береговой охраны Вьетнама. В июне 2016 год индийская компания Larsen & Toubro была объявлена победителем тендера, опередив шесть других судостроительных компаний.

В сентябре 2016 года Larsen & Toubro подписала с командованием Береговой охраны Вьетнама контракт на поставку скоростных патрульных катеров. Стоимость соглашения составила 99,7 млн. долл. Это самый крупный экспортный заказ, полученный компанией до настоящего времени. Соглашение предусматривает передачу Вьетнаму разработанного проекта и связанных технологий, а также оборудования и материалов, которые позволят построить усовершенствованную версию кораблей на вьетнамской верфи. По условиям контракта, постройка первых пяти кораблей осуществляется на предприятии в Ченнаи (Индия), а оставшихся – на верфи Hong Ha во Вьетнаме при поддержке индийской фирмы.

Строительство первого из 12 заказанных катеров началось на предприятии L&T в Ченнаи (Индия) 14 августа 2019 года. Первый катер (построенный в Индии) был передан Вьетнаму в декабре прошлого года.

По имеющейся информации, длина выполненных из алюминиевого сплава катеров составляет 35 м, максимальная скорость – 35 узлов. В состав оборудования войдут современные системы навигации, технические средства наблюдения и средства самообороны. Корабли будут применяться Береговой охраной для обеспечения безопасности на море, противодействия контрабанде, пиратству, проведения поисково-спасательных операций.