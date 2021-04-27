Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

ЦАМТО, 26 апреля. На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.