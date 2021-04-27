Войти
Военно-промышленный курьер

Украина просит у немцев корабли и ракеты

925
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне эскалации с Россией Киев обращался к Берлину с просьбой предоставить вооружение для усиления береговой обороны.

Как сообщает DW, пишет УНИАН, об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Журналисты получили перечень просьб украинской стороны.

В частности, Киев просил боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Сообщается, что ранее Украина безрезультатно просила Германию передать списанные корветы. Такие приоритеты, как добавляет издание, объясняются тем, что побережье Черного моря рассматривается как одна из целей возможного вторжения РФ.

Однако просьбы не были удовлетворены. По данным источников FAS, Министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Гайко Маас (Heiko Maas) негативно оценил идею предоставления Украине вооружения. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая принадлежит к Христианско-демократическому союзу (ХДС), готова пойти на такой шаг.

Идею вооружения Украины поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Реттген (Norbert Röttgen). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
23.01.2020
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину
22.07.2019
Содружество чужих форпостов
01.02.2019
Киеву пообещали рассмотреть вопрос присутствия ВМС ФРГ на Чёрном море
23.10.2018
"Вырвать у России ядерное жало": кому ДРСМД нужнее
11.05.2012
В ружье!
26.05.2011
Автожиры Calidus пришли в Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12