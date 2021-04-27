Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?

По мнению автора, колоссальные по своему масштабу военные учения России в Крыму — это не провокация, как считают на Западе, а вынужденная мера. Москва дает понять НАТО, что имеет достаточно военной мощи для защиты своих интересов и собственных границ. Похоже, США, в отличие от некоторых своих союзников, услышали предупреждения России.

В настоящий момент возле побережья Крымского полуострова Россия проводит крупные военно-морские учения, в которых участвуют не только боевые суда и подразделения морской пехоты, но также подводные лодки и ракетные комплексы морского базирования, и минные тральщики.

Кроме того, накануне к военно-морским учениям на Черном море также присоединились и военные суда Каспийской флотилии - около 10 боевых кораблей и надводных ракетных установок. Как пояснил глава Минобороны России, часть учений проходит на военной базе России в Крыму и на полигоне у мыса Опук.

Глава Минобороны Сергей Шойгу лично прибыл в Крым, чтобы объявить начало крупных военно-морских учений, с участием боевых судов, военно-морской пехоты и подразделений ВДВ.

Кроме того, Шойгу пояснил, что проведение учений и большой их масштаб отчасти связан с провокационной деятельностью в регионе США и НАТО, которая дестабилизирует обстановку в Черноморском бассейне и на южных рубежах России.

На заседании высших военных командующих, прошедшем в Минобороны, Шойгу уточнил, что обстановка на юго-западных рубежах России сейчас заметно осложнилась, в связи с попытками ряда стран нарастить здесь свое военное присутствие. Помимо этого, по словам главы военного ведомства, все для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Донбассе (регионе на юго-востоке Украины с преимущественно русскоязычным населением) делает также государство и правительство Украины.

Шойгу добавил, что к южным и западным рубежам России в последние дни выдвинуто значительная по численности группировка военных сил США и НАТО, а также заявил, что НАТО намеревается разместить на постоянной основе в прилегающих к России областях группировку общим числом до 40 тысяч военных.

Против НАТО стройными рядами…

Как сообщало ранее в специальном репортаже, посвященном началу крупных военно-морских учений на Черном море, государственное российское телевидение, в учениях принимают участие такие крупные военные суда, как "Адмирал Макаров", надводные ракетные установки "Грайворон", "Вышний Волочек" и "Самум", а также противоминное судно "Иван Голубец". Государственный российский телеканал отметил, что на первом этапе морских учений группа военных судов ВМФ России должна успешно миновать минные преграды, созданные на море условным противником, а далее поразить силы условного противника артиллерийским и минометным огнем.

Необходимо подчеркнуть, что российские военно-морские учения на Черном море проходят в момент роста напряженности между Россией и США, а также их союзниками по НАТО и на фоне провокационной деятельности Украины, причем обе стороны неоднократно выступали с предупреждениями и призывами друг к другу "прекратить эскалацию напряженности". Причем Россия в данных условиях обеспокоена ситуацией на своих юго-западных рубежах, а также обстановкой на Донбассе, а станы НАТО, очевидно, используют момент для наращивания своего военного присутствия как можно ближе к границам России.

Причем инициаторами наращивания военного присутствия НАТО у границ России следует признать не только США. Как сообщило недавно информагентство "REUTERS", на днях в Черное море направились также военные суда военно-морских сил Великобритании, с целью поддержки официального Киева и с готовностью оказать Украине необходимую помощь по защите своего национального суверенитета и территориальной целостности. Информагентство при этом указало на имеющиеся "угрозы" украинскому государству в связи с обострившимися в последние недели отношениями Москвы и Киева.

При этом известно, что боевые суда Великобритании выдвинутся в Черное море к маю, и их продвижение происходит, как сообщается, по мере "нарастания напряженности" в российско-украинских отношениях.

Западные информационные источники также не меньше участвуют в нагнетании напряженности между Киевом и Москвой, сообщая о беспрецедентной по численности группировке российских войск у границ с Украиной и об обострении ситуации в Донбассе, где снова возобновляются боестолкновения между ВСУ и силами самопровозглашенных республик, которых "активно провоцирует Москва". Так, интернет-издание известной британской газеты "Sunday Times", со ссылкой на источники, близкие к командованию военно-морскими силами, подчеркнуло, что передвижение британских военных судов в направлении Черного моря связано с поддержкой суверенитета Украины и определяется "солидарностью" с украинским руководством и союзниками Великобритании по НАТО. Согласно сообщениям данного издания, эсминец класса 45 с установками ПВО на борту, а также один противолодочный фрегат класса 23 покинет основную группировку сил Королевского флота Великобритании в Средиземном море и направится в направлении Босфора и Черноморских проливов в ближайшее время.

Также, согласно сообщению данного издания, для поддержки указанной группировки морских судов Великобритании и взаимодействию с ними готовы стелс-истребители F-35 B Lightning, а также вертолеты-охотники для подводных лодок Merlin.

Рост военно-воздушного шпионажа стран Запада у Черноморского побережья России

Помимо указанных мероприятий, страны Запада и НАТО значительно усилили военную разведку и наблюдательные полеты над российской акваторией Черного моря за последние недели. Целью наблюдений является слежка за "передислокацией российских военных".

По сообщениям российских официальных СМИ, в том числе агентства "Интерфакс", британский самолет-разведчик типа RS-35W провел несколько часов в полетах над побережьем Крымского полуострова.

Помимо этого, на прошлой неделе несколько разведывательных полетов совершили и самолеты-разведчики США, которые провели несколько облетов побережья Крыма. Сообщалось также о двух случаях сопровождения американских самолетов-разведчиков приграничными российскими ВВС, когда российские самолеты заставили самолеты-разведчики США покинуть российское воздушное пространство. Некоторые российские эксперты склонны сравнивать ситуацию с разведывательными полетами немецко-фашистской авиации над советской территорией в июне 1941 года, когда самолеты "Люфтваффе" неоднократно нарушали воздушные границы СССР, несмотря на все "миролюбивые" заявления руководства Рейха.

Усилившуюся напряженность в отношениях между Москвой и Западом из-за ситуации на Черном море также объясняет тот факт, что над черноморской акваторией запрещены любые полеты боевой авиации, а также существует запрет на передвижение военных судов в отдельных районах акватории.

В руководстве Государственного департамента США выразили озабоченность в связи с объявленным Россией мораторием на передвижение боевых судов иностранных государств по Черному морю: подобные шаги в американском дипведомстве назвали "наносящими урон национальной безопасности Украины".

Как сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, в ведомстве вызвали "глубокую обеспокоенность" шаги России по запрещению передвижения иностранных военных судов в данной части акватории Черного моря, в том числе блокировании акватории вблизи Керченского пролива.

При этом Нед Прайс никак не пояснил, почему эта военная "активность" России так должна беспокоить Госдеп США, если указанные районы черноморской акватории располагаются на десятки тысяч миль от США. При этом российские боевые суда находятся вблизи границ России, тогда как американские - соответственно, на огромном расстоянии от собственно Соединенных Штатов. Зато представитель американского внешнеполитического ведомства много говорили об атаках Россией украинских кораблей (хотя, по сути, такой факт был всего один) и "блокаде", якобы устроенной Россией украинским портам на Азовском море, что "наносит ущерб" морской международной торговле Украины.

Подобные "шаги Москвы", продолжал представитель Госдепа, означают новый виток эскалации напряженности, в связи с инициированной Москвой программой по дестабилизации на Украине и ее "военному ослаблению".

В Пентагоне убеждены, что все эти данные подтверждает невиданное по масштабам и численностью, начиная еще с 2014 года, "скопление российских войск" у границы с Украиной, то есть с того самого момента, когда Россия предприняла шаги по "аннексии Крыма". Также, по словам представителя ведомства, вызывают беспокойство, помимо скопления российских военных и техники, другие меры "провокационного характера", предпринимаемые российским военным руководством.

Представитель Пентагона при этом заявил о безусловной поддержке национального суверенитета и территориальной целостности Украины, чего бы эти меры "ни стоили", и подчеркнул, что данные меры предпринимаются вблизи международно-признанных границ Украины и вплоть до ее территориальных вод. И что эти меры полностью оправданы, поскольку США официально не признают "аннексию Крыма российским государством".

Более того, Прайс отметил, что в Пентагоне высоко ценят сдержанность Украины и ее руководства в отношении "провокаций, инициируемых Россией", и добавил, что США ждут от России прекращения шагов по "преследованию кораблей" в Черном море, а также снижения группировки российских военных в Крыму и возле границ с Украиной.

Взаимоотношения России и НАТО практически свелись к нулю и чрезвычайно обострились за последние семь лет, после государственного переворота на Украине и прихода к власти силовым путем политических сил, ориентированных исключительно на прозападный курс. Однако на Западе эти события считают результатом "свободного волеизъявления" украинского народа. В то же время НАТО инициировал за тот же период десятки военных учений вблизи российских границ, целью которых были оказание давления на Россию в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, а также прекращение поддержки со стороны Москвы "антигосударственных сил", "незаконно взявших власть на Донбассе".

При этом часть этих учений и маневров прошла в акватории Черного моря, тогда как Россия в ответ тоже провела несколько учений в черноморском бассейне.

Но как же оценить те действительно колоссальные по своим масштабам учения, которые проводит Россия на Черном море в данный момент? Является это масштабной провокацией? Или подготовкой к новым "актам агрессии"? По сути, эти учения имеют вынужденный характер, поскольку вызваны ростом напряженности непосредственно у российских границ. Они содержат в себе знак, который Россия подает НАТО и всем ее союзникам и "партнерам" по всему миру, подразумевающий, что Россия имеет достаточно военной мощи и сил для защиты своих интересов и своих собственных границ. И при этом, похоже, что например, сами США, в отличие от их некоторых союзников и "партнеров", услышали предупреждения России и верно поняли этот сигнал, поскольку отказались направить в черноморский регион дополнительно два эсминца, несмотря на все свои воинственные заявления "в поддержку украинского суверенитета", которые прозвучали за последнее время.