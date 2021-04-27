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ТАСС

Роскосмос рассчитывает провести пуски ракеты "Союз" с Восточного в мае, июне и июле

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Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также сказал, что все 36 британских спутников OneWeb, которые были запущены в ночь с 25 на 26 апреля с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", успешно выведены на расчетные орбиты

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роскосмос надеется провести запуски ракеты "Союз" с мая по июль этого года с космодрома Восточный. Об этом в понедельник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы надеемся, что май, июнь, июль. Помесячно у нас пойдут пуски с Восточного", - сказал он.

Рогозин также добавил, что все 36 британских спутников OneWeb, которые были запущены в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", успешно выведены на расчетные орбиты. "Это очень надежная, хотя и сложная машина, очень конкурентная. И мы видим от заказчика удовлетворение работой в целом всей системы выведения", - отметил он.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.

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Страны
Великобритания
Россия
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Arianespace
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
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