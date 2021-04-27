Airbus Helicopters завершила поставку вертолетов H-145M ВВС Эквадора

ЦАМТО, 26 апреля. Компания Airbus Helicopters 20 апреля передала Военно-воздушным силам Эквадора три легких двухдвигательных многоцелевых вертолета H-145M (национальное обозначение "Кобра"), заказанных в 2019 году.

Как сообщает Infodefensa.com, таким образом, ВВС Эквадора получили все 6 законтрактованных вертолетов и стали первым военным оператором этой машины в Латинской Америке.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Эквадора подтвердило подписание с компанией Airbus Helicopters контракта на поставку 6 легких многоцелевых вертолетов H-145M в ноябре 2019 года. Стоимость продажи и сроки поставки вертолетов не разглашались. Контракт также включал обучение 12 пилотов и 15 технических специалистов.

Первая пара H-145M была передана ВВС Эквадора на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте в октябре 2020 года.

Закупленные вертолеты вошли в состав 22-го боевого авиакрыла, размещенного в Гуаякиле. Вертолеты позволят ВВС Эквадора выполнять задачи в Андах на высоте до 6000 м (20000 футов), в джунглях и на побережье.

H-145M дополнят парк из четырех недавно приобретенных у группы Leonardo вертолетов AW-119 "Коала" и позволят заменить индийские "Дхрув", которые были приобретены в 2009 году и выведены из боевого состава всего через пять лет. За это время четыре вертолета "Дхрув" были потеряны в результате аварий и катастроф.

Вертолеты H-145 предназначены для выполнения задач, связанных с национальной безопасностью, включая контроль границ, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, проведение спасательных операций на больших высотах в горах, медицинскую эвакуацию, оказание помощи в случае стихийных бедствий в любое время суток.

Широкий спектр выполняемых задач обеспечивается благодаря поставке различного вспомогательного оборудования, включая грузовой крюк, спасательную лебедку, носилки, прожектор, электронно-оптическую камеру и т.д. Вертолет может быть быстро реконфигурирован из спасательной версии в транспортную, что повысит возможности ВВС Эквадора в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.