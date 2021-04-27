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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Касатонов" прибыл в Североморск из дальнего похода

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Фрегат «Адмирал Касатонов»
Фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 апреля. В Североморск, главную базу Северного флота, из своего первого дальнего похода 23 апреля прибыл фрегат "Адмирал флота Касатонов".

В торжественной церемонии встречи приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов и командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Они поздравили моряков с успешным выполнением задач дальнего похода и возвращением домой.

Главнокомандующий ВМФ отметил, что фрегаты данного проекта являются самыми современными боевыми кораблями России и станут первыми штатными носителями гиперзвукового ракетного оружия, испытания которого завершит в этом году головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Командующий Северным флотом высоко оценил профессионализм и выучку экипажа и командира корабля – капитана 2 ранга Алексея Рябоштана, для которого завершившийся дальний поход стал первым в его командирской карьере.

Дальний поход новейшего российского фрегата начался 30 декабря прошлого года. Более двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции и провел серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России. На завершающем этапе похода фрегат принял участие в межвидовом командно-штабном учении по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходило под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

За время длительного плавания корабль прошел более 22 тыс. морских миль. Вместе с фрегатом действовали спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Вязьма", которые прибыли в пункты базирования неделей ранее, сообщает пресс-служба Северного флота.

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