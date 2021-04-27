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Главком ВМФ России совершил рабочую поездку в Северодвинск, Беломорскую ВМБ и посетил "Севмаш"

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Главком ВМФ адмирал Николай Евменов: Такими кораблями мы можем гордиться.
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов: Такими кораблями мы можем гордиться.
Источник изображения: Олег Кулешов

ЦАМТО, 26 апреля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 24 апреля совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск.

Как сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота, в ходе рабочей поездки адмирал Николай Евменов заслушал командование Беломорской военно-морской базы по вопросам обеспечения испытаний атомных подводных лодок, строящихся для ВМФ на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

Также адмирал Николай Евменов проверил на предприятии "Севмаш" ход строительства атомных подводных лодок и провел на заводе рабочее совещание по вопросам подводного кораблестроения. В совещании под руководством главкома ВМФ приняли участие генеральный директор предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, представители профильных органов управления Главного командования ВМФ, командование Беломорской военно-морской базы.

На "Севмаше" главком ВМФ адмирал Николай Евменов осмотрел производственные мощности предприятия и проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

В сопровождении генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко, представителей профильных управлений Главного командования ВМФ, представителей завода, главком ВМФ осмотрел ход работ на ТАРКР "Адмирал Нахимов", а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации крейсера, его оснащению.

"Работа по ремонту и модернизации такого крупного по своему водоизмещению и уникального крейсера относится к категории повышенной сложности, но я уверен, что корабелы "Севмаша" справятся с поставленной задачей. Для этого у них есть и опыт и профессионализм. В процессе модернизации ТАРКР "Адмирал Нахимов" внедряются новые технологические и инновационные решения. Это касается и оружия и систем жизнеобеспечения и систем радиотехнического вооружения. Нет никаких сомнений в том, что Военно-морской флот получит в свой состав самый мощный по своему вооружению и техническим средствам корабль. По всем вопросам ремонта и модернизации крейсера идет постоянное взаимодействие Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией и, в частности, с "Севмашем", – отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
БелОМО
ОСК
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Будниченко Михаил
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