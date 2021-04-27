Военный бюджет США бьет рекорды

В 2020 году военные расходы всех стран мира побили очередной рекорд, превысив $ 1,98 трлн. Более трети указанного объема приходится на США. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

В 2020 году военные расходы в мире оказались на 2,6% больше, чем в 2019 году. На пять стран пришлось 62% от всех мировых военных расходов. Это США ($ 778 млрд), Китай ($ 252 млрд), Индия ($ 72,9 млрд), Россия ($ 61,7 млрд) и Великобритания ($ 59,2 млрд). При этом на США приходится аж 39% от мировых военных расходов.

Аналитики SIPRI отмечают: военные расходы увеличились на 2,6% за год, в то время как ВВП уменьшился на 4,4%.

«Доля военных расходов в ВВП — так называемое военное бремя — достигла 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года», — подчеркивается в сообщении института.

По данным исследования, отмечает Eadaily, пандемия не оказала существенного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году.