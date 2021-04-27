Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов

Трансляцию показали в том числе с использованием квадрокоптеров, отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 26 апреля. / ТАСС/. Трансляция пуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, который состоялся в понедельник, впервые была проведена Роскосмосом с использованием дронов. Об этом сообщил журналистам после старта генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"И если вы обратили внимание, мы сейчас много внимания уделяем освещению самих пусков, показываем на камерах, как работает ракета-носитель, стартовый комплекс. И, собственно говоря, мы будем продолжать подобного рода трансляции, пытаться их совершенствовать. Сегодняшнюю трансляцию мы показали в том числе с использованием квадрокоптеров. Визуализация пусков, она тоже крайне важна, чтобы показать, во-первых, насколько сложна эта работа по обеспечению штатных пусков", - сказал Рогозин.

Он добавил, что руководство Роскосмоса считает важным привлечение внимания общественности и особенно молодого поколения. "Чем больше мы занимаемся этой просветительской, образовательной работой, тем больше к нам приходит талантливой молодежи сначала в вузы, а потом уже и в отрасль", - сказал глава госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск. Все 36 британских спутников OneWeb успешно выведены на расчетные орбиты при помощи разгонного блока "Фрегат". Этот процесс занял около четырех часов.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Еще один пуск состоялся 25 марта 2021 года с космодрома Восточный.