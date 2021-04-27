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ТАСС

Рогозин сообщил о планах Роскосмоса создать технопарк на базе космодрома Восточный

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Стартовый стол космодрома Восточный
Стартовый стол космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Госкорпорация также рассматривает возможность расположить там филиал вуза

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 26 апреля. / ТАСС/. Роскосмос намерен создать на базе космодрома Восточный в Амурской области образовательный технопарк, а также рассматривает возможность расположить там филиал вуза. Об этом журналистам в понедельник сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Здесь, на космодроме Восточный, в целом мы по-прежнему видим большую перспективу в том, чтобы создать в будущем технопарк и, может быть, даже в будущем тут будет филиал одного из вузов, который готовит специалистов для космической отрасли", - сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не назвал сроков и не уточнил, о филиале какого вуза идет речь.

"Мы сейчас уже ощущаем, что чем больше мы занимаемся этой просветительской, образовательной работой, тем больше к нам приходит талантливой молодежи - сначала в вузы, а потом уже и в отрасль", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

12 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поручит Минобразования РФ и Роскосмосу проработать специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. По его словам, квалификация будущих работников отрасли должна предполагать самое активное использование цифровых технологий.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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