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Известия.ru

Рогозин заявил об отсутствии сбоев при подготовке пуска аппарата «Луна-25»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об отсутствии сбоев в процессе подготовки к пуску аппарата миссии «Луна-25» с космодрома Восточный. Об этом он заявил в понедельник, 26 апреля, во время своей пресс-конференции на одноименном космодроме.

Он добавил, что достижение стартовой готовности планируется к сентябрю, что позволит попасть в пусковое окно, которое будет действовать в период с 1 по 30 октября. Попадание в пусковое окно будет исторически значимым событием для всей космической отрасли, отметил глава «Роскосмоса».

«Работа идет по плану, у нас сбоев нет. Мы должны достичь к сентябрю стартовую готовность с тем, чтобы попасть в пусковое окно, которое у нас открывается 1 октября и будет действовать до 30 октября. <...> Это сложная машина, сложный пуск, впервые в мире мы идем на южный полюс Луны, поэтому, конечно, коллектив разработчиков <...> тщательно готовится к этому, но пока каких бы то ни было опасений, что мы не впишемся в это пусковое окно, у нас нет. Это исторически важное событие для всей отрасли», — цитирует ТАСС главу ведомства.

В это же день, 26 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном завершении миссии ведомства по доставке британских спутников OneWeb на орбиту.

Накануне, 25 апреля, в британской компании OneWeb заявили о том, что предстоящий запуск спутников будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы как знак признания его достижений. Также уточняется, что это шестая миссия OneWeb и второй запуск с космодрома Восточный.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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