Многодоменная оперативная группа: армия США формирует в Германии подразделение нового типа.

Как известно, 12 апреля 2021 года министр обороны США Ллойд ОСТИН (Lloyd AUSTIN) совершил свой первый визит в Берлин, в ходе которого объявил об увеличении численности американских войск в Германии еще на 500 военнослужащих. Согласно пресс-релизу, опубликованному по данному поводу командованием армии США в Европе и Африке (U. S. Army Europe and Africa, USAREUR-AF) силами прибывающего личного состава будут сформированы многодоменная оперативная группа (Multi-Domain Task Force, MDTF) и командование по ведению огня на театре военных действий (Theater Fires Command).

Министр обороны США Ллойд ОСТИН

Местом дислокации новых подразделений станет гарнизон армии США в Висбадене. TFC – это элемент управления и контроля, который имеет задачу поддерживать USAREUR-AF. Командование призвано обеспечивать боевую готовность и оперативную совместимость многонациональных и межвидовых сил огневой поддержки за счет усиления их интеграции в ходе многонациональных учений и развертываний. По заявлению USAREUR-AF, формирование новых организационных структур должно завершиться 16 октября 2021 года.

Многодоменная оперативная группа

По данным армии США MDTF в Европе будет состоять из сил РЭБ, полевой артиллерии, ПВО и ПРО, а также специалистов по ведению разведки и киберопераций.

Американские специализированные СМИ сообщают, что говоря о военнослужащих, направляемых в Германию, в основном речь идет о личном составе элементов управления многодоменной оперативной группы в Европе и силах так называемого батальона разведки, информации, РЭБ, кибер- и космических операций (Intelligence, Information, Cyber/Electronic Warfare & Space Bataillons, I2CEWS). Как следует из названия в батальоне сосредоточены специалисты по комбинированному сбору разведданных, ведению кибервойны и радиоэлектронной борьбы. Если потребуется, то дополнительные части и подразделения, необходимые для формирования новой европейской многодоменной оперативной группы, планируется набирать из уже дислоцированных в Европе частей. По информации армии США, формирование этого компонента сил завершится к 16 сентября 2021 года.

Примерная структура MDTF. Каждая MDTF должна формироваться в соответствии с особыми требованиями соответствующего оперативного района. (Графика армии США)

Впервые армия США объявила о создании в указанные сроки MDTF в Европе в 2019 году после оценки опыта применения аналогичной группы, организованной в 2017 году на территории США. Точная структура европейской многодоменной оперативной группы в настоящее время неясна. Однако, сообщается, что она может ориентироваться на MDTF, сформированную в США. По информации от 2019 года ядро оперативной группы должны составить силы 41 бригады полевой артиллерии и батальон I2CEWS.

По взглядам стратегов армии США, многодоменная оперативная группа – это гибкая структура. Концепция привычной организации ВС США требует, чтобы новые подразделения (части) сначала комплектовались, оснащались и проходили соответствующую подготовку, а затем передавались армейскому командованию в готовом виде. MDTF нарушают этот шаблон. Сообщается, что каждая MDTF будет организована и оснащена таким образом, чтобы соответствовать требуемому уровню командующего силами, которым оказывается поддержка. Сначала каждой MDTF назначается район ответственности, а затем определяется её организация, проводится укомплектование, подготовка и слаживание в рамках спецификаций соответствующей оперативной зоны.

По утверждению начальника штаба армии США, в середине марта 2021 года опубликован документ о многодоменной трансформации армии. Цель такой трансформации – «получить более совершенные и более боеспособные силы, которые позволят командирам эффективно выстоять в бою и, при необходимости, проникнуть в системы A2/AD [ИВi: зон запрета доступа] противника для обеспечения свободы маневра всех сухопутных, воздушных и военно-морских сил». В рамках ВС США планирует создать пять MDTF: две на Индо-Тихоокеанский ТВД; одну, нацеленную на Европу; одну – на Арктику; и MDTF глобального вмешательства.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de