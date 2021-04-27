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Известия.ru

«Роскосмос» успешно завершил миссию по доставке OneWeb на орбиту

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил об успешном завершении миссии ведомства по доставке британских спутников на орбиту. Об этом он сообщил в понедельник, 26 апреля, у себя на странице в Twitter.

«Отделены еще 8 КА «Ван Вэб» (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!» — говорится в сообщении.

Ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск 26 апреля.

Ранее 25 апреля в британской компании OneWeb заявили, что предстоящий запуск спутников будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы как знак признания его достижений. Также уточняется, что это шестая миссия OneWeb и второй запуск с космодрома Восточный.


«Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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