Пуск новой российской противоракеты показали на видео

Российские военные успешно испытали новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Министерство обороны РФ предоставило видео, на котором запечатлен пуск ракеты.

По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В феврале «Известия» писали о том, что новую российскую гиперзвуковую управляемую ракету «Гремлин» испытают 2023 году. Официальные характеристики перспективной ракеты не сообщались. Предположительно, у нее будет дальность до 1,5 тыс. км и гиперзвуковая скорость в 6 Махов.