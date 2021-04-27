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Известия.ru

Пуск новой российской противоракеты показали на видео

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские военные успешно испытали новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Министерство обороны РФ предоставило видео, на котором запечатлен пуск ракеты.


По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

В феврале «Известия» писали о том, что новую российскую гиперзвуковую управляемую ракету «Гремлин» испытают 2023 году. Официальные характеристики перспективной ракеты не сообщались. Предположительно, у нее будет дальность до 1,5 тыс. км и гиперзвуковая скорость в 6 Махов.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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