Все запущенные на ракете "Союз" 36 спутников OneWeb вывели на расчетные орбиты

После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" сведут с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", успешно выведены на расчетные орбиты при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

"Отделены еще 8 КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!" - написал он.

Как уточнили в Роскосмосе, все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком. "После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана", - пояснили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 01:14 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло около четырех часов. Спутники отделялись в несколько этапов.

На эмблеме этого запуска спутников OneWeb изображен советский космонавт Юрий Гагарин в честь 60-летия его полета в космос, которое в мире праздновали 12 апреля. Это второй пуск с Восточного в 2021 году и третий запуск аппаратов OneWeb с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Еще один пуск состоялся 25 марта 2021 года с космодрома Восточный.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.