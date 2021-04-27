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На Марсе обнаружили пригодные для жизни условия

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Источник изображения: Фото: Jesse Tarnas

Астробиологи обнаружили, что недра Марса могут поддерживать микробную жизнь, обеспечивая ее энергией и всеми необходимыми веществами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали химический состав метеоритов, которые оторвались от поверхности Марса и упали на Земле. Оказалось, что эти породы, если они будут постоянно контактировать с водой, смогут производить побочные соединения, важные для жизнедеятельности микроорганизмов, подобных тем, что обитают в неосвещенных солнцем глубинах Земли. Данные говорят о том, что большая часть недр Красной планеты потенциально пригодна для обитания живых существ.

В ходе одной из возможных реакций — радиолиза — радиоактивные элементы в породах вступают в реакцию с водой, которая при этом распадается на водород и кислород. Водород растворяется в оставшихся грунтовых водах, в то время как минералы, такие как пирит, впитывают свободный кислород, образуя сульфатные минералы. Микробы могут поглощать растворенный водород в качестве топлива и использовать кислород, сохраненный в сульфатах, для «сжигания» этого топлива.

Исследование показало, что в нескольких различных типах марсианских метеоритов присутствуют радиоактивные элементы, такие как торий, уран и калий, а также сульфидные минералы, которые могут быть преобразованы в сульфаты, и породы с достаточным пористым пространством для улавливания воды. Это подтвердило, что на Марсе, возможно, существуют пригодные для существования жизни условия.

Известно, что в прошлом на Марсе существовала активная система подземных вод, и есть основания полагать, что подземные воды существуют сегодня.


Леонид Немов

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