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Известия.ru

В Минобороны объявили о возвращении военных в пункты дислокации после учений

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Военные силы Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые принимали участие в мероприятиях внезапной проверки, вернутся в пункты постоянной дислокации. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны РФ.


Так, на аэродромы вернулись свыше 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации Черноморского флота. В ходе проверок было отработано взаимодействие с силами морской авиации ЧФ, а также выполнены ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям, доставка воздушного десанта и огневое прикрытие.

Военные, у которых учения состоялись на крымском полигоне «Опук», вернутся в пункты базирования авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам. В местах постоянной дислокации участников учений торжественно встретят родные, близкие и сослуживцы, также военным вручат подарки и грамоты.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в пункты дислокации после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения. В ходе мероприятий отрабатывалось несколько тысяч тактических задач, солдаты сдавали индивидуальные нормативы по различным типам подготовки.

Также завершена проверка войск Центрального военного округа (ЦВО), к ней привлекались более 70 тыс. военнослужащих и свыше 15 тыс. единиц военной техники. Среди ВС Восточного военного округа (ВВО) в проверках участвовали более 4 тыс. военных и более 500 единиц техники.


6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ЧФ
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