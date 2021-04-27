Уникальные прицелы "Рута" не помогли на Донбассе пушкам МТ-12 "Рапира" ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Вооруженные силы Украины имеют на вооружении около пяти сотен 100-мм противотанковых пушек "Рапира". В наследство от Советской армии ВСУ также достались орудия модификации МТ-12Р с уникальным радиолокационным прицелом 1А31 "Рута".

Эта разработка позволяла обнаруживать цели днем и ночью, за облаками пыли, дымовыми завесами, в любых погодных условиях. Так, танки противника были видны на расстоянии 3500 м, а с дистанции 2000 м могли поражаться буквально с первого выстрела.

Летом 2014 года такие артсистемы направили на Донбасс, но они не смогли проявить себя с положительной стороны, мало того, в районе Георгиевки оказались захвачены сразу четыре таких брошенных пушки, находившихся в исправном состоянии.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Известно, что 1А31 являются достаточно сложными изделиями и требуют определенной квалификации, а украинские расчеты обладали крайне низким уровнем подготовки, к тому же просто струсили.

В настоящее время МТ-12Р в ВСУ практически не встречаются, предпочтение отдается более простой первоначальной версии.

Дмитрий Лемешко