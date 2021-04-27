Изображение Гагарина стало эмблемой шестой миссии запуска спутников OneWeb

В британской OneWeb заявили, что посвятят предстоящий запуск своих спутников 60-летию первого полета человека в космос, а изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы в знак признания его достижений. Об этом компания заявила в своем Twitter.

«В этот день 60 лет назад человек впервые отправился в космос. В ознаменование этого события и в память о достижениях человечества в космосе, которые сегодня позволяют нам объединить мир, мы изобразили Юрия Гагарина на нашей эмблеме шестой миссии запуска», — отмечается в заявлении.

Запуск спутников стартует с космодрома Восточный в 00:30 мск в ночь с 25 на 26 апреля. Спутники будут выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз».

Это шестая по счету миссия OneWeb.

Первые аппараты компании отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос было выведено 34 спутника, а 21 марта того года — еще столько же. Впервые с космодрома Восточный аппараты OneWeb были запущены в декабре 2020 года. 25 марта ракета «Союз-2.1б» утром удачно стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного и второй полностью коммерческий запуск с космодрома.

«Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году.