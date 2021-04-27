Ново над Луной: в РФ разработали четырехместную орбитальную станцию спутника Земли

Конструкция предусматривает в том числе легкие и компактные надувные модули

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали проект лунной орбитальной станции, на которой могут находиться до четырех человек. При необходимости посадочный модуль доставит людей или грузы на поверхность спутника. Разработка предусматривает несколько решений для снижения массы станции, в том числе надувные грузовые модули. Также интересно, что ученые предусмотрели возможность переработки льда с поверхности Луны в криогенные компоненты ракетного топлива. Эксперты считают, что станцию можно использовать как для исследования Луны, так и для марсианских миссий.

Вокруг спутника

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали проект станции на окололунной орбите. Она получила название «Асгард». Согласно проекту, на станции смогут жить и проводить научные эксперименты четыре человека. Разработкой руководят профессор кафедры «Аэрокосмические системы» Георгий Щеглов и старший преподаватель Алексей Минеев.

Здание Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Источник изображения: Фото: TAСС/Михаил Джапаридзе

«Асгард» состоит из четырех модулей — лабораторного, жилого, коммуникационно-управляющего и топливно-энергетического (ТЭМ).

Разработчики предложили несколько решений для снижения массы станции, которые должны облегчить ее доставку к Луне.

— К станции крепятся два дополнительных надувных грузовых модуля, — рассказал Алексей Минеев. — Они предназначены для хранения вещей, не требующих поддержания атмосферных условий. Допустим, на станцию прибывают некие грузы, и их можно в этих модулях хранить. Это снижает общий вес конструкции и позволяет освободить пространство в основных модулях.

На лабораторном и топливно-энергетическом модулях предусмотрено универсальное крепление для внешних автоматических манипуляторов, — их можно снимать и ставить снова в зависимости от задач. Это позволит избежать установки нескольких креплений, ведь, как известно, в космосе идет борьба за каждый грамм доставляемой на орбиту массы.

Предполагается, что космонавты смогут высадиться на Луну с орбитальной станции. Ученые предусмотрели модульную систему для посадочного аппарата в пассажирской и грузовой конфигурации, которые доставляются на поверхность спутника с помощью модульной ракетной ступени. Аппарат делится на три части — ракетную ступень, пассажирский и грузовой модули. В исходном состоянии компоненты разъединены. Это решение позволит «сэкономить» ракетную ступень: одно устройство будет применяться как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

Пассажирский и грузовой модули пристыкованы к жилому модулю станции, а ракетная ступень — к ТЭМ, и служит основным двигателем орбитальной станции. Если нужно будет спуститься на поверхность Луны, ракетная ступень отсоединится от ТЭМ и с помощью манипулятора и пристыкуется к нужному модулю. Затем ракетная ступень с грузовым или пассажирским отсеком опустится на поверхность Луны.

Фото: Global Look Press/Esa Источник изображения: iz.ru

Энергию планируется получать от солнечных батарей, блоки которых будут установлены на каждый модуль. Также технические возможности «Асгарда» должны обеспечить переработку льда, взятого с поверхности Луны, в криогенные компоненты ракетного топлива.

Сейчас разработчики завершили компьютерное моделирование проекта станции и занимаются подбором материалов, а также подробными расчетами прочностных характеристик конструкции.

Человек против робота

Луну важно изучать как для выполнения задач как фундаментальной науки, так и развития технологий, отметили эксперты, комментируя разработку.

— Несмотря на то что на Луне уже были и роботы, и люди, неизвестного там намного больше, чем уже исследованного, — отметил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эсмонт. — Например, совершенно неизученными остались приполярные районы Луны. Интересны эти области тем, что там могут быть обнаружены горные породы, которые в меньшей мере подвергались воздействию солнечного света. Благодаря этому они сохранили больше информации об эволюции нашего спутника.

Эксперт выразил сомнения в отправке людей на Луну. Впрочем, экспедиции на спутник помогут отработать технологии для более амбициозного проекта — полета на Марс, полагает Натан Эйсмонт. По его мнению, это самая главная составляющая лунных проектов.

Заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко считает, что хотя основная нагрузка ляжет на роботов, присутствие человека на Луне для получения новой информации о спутнике Земли принципиально.

Фото: Global Look Press/NASA Источник изображения: iz.ru

— Креативные способности, образование и опыт людей не могут быть заменены автоматами, — сказал эксперт. — Поэтому смысл отправки человека на окололунную станцию есть.

В последнее время вектор исследований Луны смещается из чисто научных изысканий к поиску практической пользы, которую можно извлечь из освоения спутника Земли. Запас редкоземельных металлов (основной материал для производства в области высоких технологий) на Земле истощается, и совсем иссякнет в течение полувека, полагает Владислав Шевченко. На Луне же эти элементы есть, и их запас возобновляется за счет «занесения» на поверхность спутника метеоритов и астероидов, указала эксперт. Кроме того, ресурсы находятся на поверхности и их добыча не будет сложной.

Ольга Коленцова