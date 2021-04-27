Войска после учений на юге возвращаются в места постоянной дислокации

Войска, которые участвовали в масштабной проверке боеготовности на Юге России, возвращаются в места постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Крупнейшие с начала года учения на южных рубежах России закончены. В масштабных маневрах участвовали войска Южного военного округа, десантные подразделения, корабли и авиация.

Финальная часть учений, где присутствовал Сергей Шойгу, прошла на крымском полигоне Опук. Министр положительно оценил боеготовность российских войск и дал команду возвращаться с полигонов в казармы.

Сейчас аэродромы, железнодорожные станции и морские порты принимают бойцов, участвовавших в тренировках. Как сообщили в

Минобороны России, "воинские подразделения и соединения в настоящее время совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы".

Для военных возвращение в свои казармы - это тоже своеобразная тренировка. Так, особая внимательность требуется при погрузке боевой техники на железнодорожные платформы или на борт самолета.

Кроме того, добраться до мест постоянной дислокации придется комбинированными маршами.

К примеру, подразделения химзащиты должны будут совершить марш на дистанцию около 1,3 тысячи километров.

По распоряжению министра в казармы военные, находившиеся на учениях, должны будут попасть до 1 мая.

Александр Степанов