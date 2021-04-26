А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй

Мотострелковая дивизия пополнит состав Южного военного округа и будет дислоцироваться в Волгограде и Камышине

Минобороны укрепляет южные рубежи страны мотострелками, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. По их данным, в армии планируют возродить легендарную 20-ю гвардейскую Прикарпатско-Берлинскую мотострелковую дивизию. Ее части будут располагаться в Волгограде и Камышине. Это соединение имеет богатую боевую историю: оно отличилось и при штурме Берлина, и в боевых действиях на Северном Кавказе. Многие офицеры, прошедшие службу в составе дивизии, сейчас занимают руководящие посты в Минобороны. По словам экспертов, усиление южного фланга вполне объяснимо — неслучайно военное руководство в последнее время говорит про высокую активность у российских границ в этом регионе.

Из бригады в дивизию

Принципиальное решение о формировании 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД) уже принято, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новое соединение будет воссоздано на базе 20-й мотострелковой бригады, которая сейчас дислоцируется в Волгограде. По словам собеседников редакции, новая дивизия войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии. В настоящее время определяется организационно-штатная структура вновь сформированного соединения.

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Чтобы освободить место для мотострелков, Минобороны приняло решение передислоцировать десантников. Сегодня в городе Камышин квартируется 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Но, как ранее заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, в ближайшее время ее переформируют в полк и передислоцируют в Крым. Как отметили источники «Известий», освободившиеся военные городки займут части вновь сформированной 20-й гвардейской дивизии.

В прошлом году в составе 58-й армии была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, а на 2021-й запланировано формирование новой дивизии, анонсировал ранее командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Также в Минобороны сообщали, что для вновь создаваемых мотострелковых соединений формируются медицинские организации и подразделения. Вакансий так много, что врачей приглашают со всей России, в том числе с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока.

Справка «Известий» История 20-й гвардейской дивизии восходит к 8-му гвардейскому механизированному корпусу, участвовавшему в боях под Ржевом и в Курской битве, завершившему боевой путь в Берлине. В 1945 году корпус был переформирован в 8-ю гвардейскую механизированную дивизию, а в 1957-м она была преобразована в 20-ю гвардейскую мотострелковую. Соединение входило в группу советских войск в Германии. В 1993 году дивизия была выведена в Волгоград и вошла в состав 8-го армейского корпуса. Участвовала в штурме Грозного в 1994–1995 годах. В 1999-м сводный полк дивизии вел бои с террористами, прорвавшимися на территорию Дагестана. В 2009 году она была преобразована в мотострелковую бригаду. 20-я дивизия известна и как своего рода кузница кадров для высших органов военного управления. В 2000-е годы, к примеру, ею командовали нынешние замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков, командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко и командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В отличие от бригады дивизия — полнокровное соединение, которое может самостоятельно решать оперативно-тактические задачи, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

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— Ей для этого не нужны дополнительные средства усиления, особенно в области материально-технического обеспечения, поддержки артиллерии и противовоздушной обороны, — отметил эксперт. — Всё это в достаточном количестве есть в ее штатном составе. Поэтому дивизия не только более крупное, но и более самостоятельное соединение, чем бригады. На совещании по итогам учений в Крыму министр обороны говорил, что угрозы на юго-западном стратегическом направлении возрастают. В том числе и в связи с тем, что НАТО включает в свою деятельность внеблоковые государства типа Украины или Грузии. Чтобы успешно парировать такого рода угрозы, мы помимо разработки новых систем вооружения должны совершенствовать и структуру своих войск, иметь достаточно сил и средств, чтобы ни у кого не возникло соблазна попробовать спровоцировать Россию агрессией с применением обычного вооружения. Мы помним такого рода провокации, например атаку наших миротворцев со стороны Грузии в 2008 году. Статус ядерной державы и наличие средств стратегического ядерного сдерживания отнюдь не гарантируют от военных провокаций и даже агрессии против России. Для этого должны быть достаточно мощные силы общего назначения.

Юг в приоритете

8-я гвардейская армия, в состав которой войдет 20-я дивизия, ведет свою историю от самого прославленного формирования периода Великой Отечественной войны — 62-й армии маршала Василия Чуйкова. Осенью 1942 года именно на ее части выпали самые тяжелые бои в Сталинграде. В мае 1943-го легендарная армия получила статус гвардейской и порядковый номер восемь. Именно она освобождала Правобережную Украину, Польшу, форсировала Одер, участвовала в штурме Берлина. После войны армия была дислоцирована в Тюрингии в нескольких километрах от границы с ФРГ.

После распада СССР армия была выведена в Волгоград и переформирована в 8-й армейский корпус. В декабре 1994-го он стал основой группировки генерал-лейтенанта Льва Рохлина, штурмовавшей Грозный с восточного направления, — единственной, которая в первые дни боев успешно выполнила поставленные задачи. В 1998 году корпус был расформирован. В 2017-м 8-я гвардейская армия была возрождена. В ее состав входит, в частности, знаменитая 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская дивизия, боевое знамя которой в мае 1945 года было водружено над Рейхстагом.

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За последние 10 лет мощь сухопутной группировки Южного военного округа выросла в разы. Если в 2000-е в его составе была одна только 58-я общевойсковая армия, то сейчас их три. Помимо 58-й со штабом во Владикавказе в распоряжении командующего войсками округа имеется 49-я (Ставрополь) и 8-я гвардейская (Новочеркасск).

В последние годы Минобороны активно укрепляет южные рубежи самой современной техникой, и новые образцы Южный военный округ, как правило, получает одним из первых. Так, с этого года начались серийные поставки в войска ЮВО тяжелых роботизированных систем «Уран-6».

Части ПВО Южного военного округа в 2021 году получат и первые зенитные ракетные комплексы С-350 «Витязь». Это высокомобильные системы, способные перехватывать авиацию и баллистические ракеты. Кроме того, в одну из бригад противовоздушной обороны ЮВО отправляют новейшие комплексы «Бук-М3». При несколько меньшей дальности и огневой производительности по сравнению с «Витязями» они обладают отличной мобильностью, защищенностью и помехоустойчивостью. Также округ первым получит обновленную с учетом опыта Сирии версию Ка-52 «Аллигатор» с улучшенными боевыми возможностями. Эти машины могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 10 км.

Роман Крецул