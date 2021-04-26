Найдена затонувшая индонезийская подводная лодка Nanggala

Как сообщают, подводный телеуправляемый аппарат с сингапурского спасательного судна Swift Rescue, прибывшего утром 25 апреля 2021 года в район исчезновения индонезийской дизель-электрической подводной лодки Nanggala в 51 миле к северу от острова Бали, практически сразу же при первом погружении обнаружил корпус затонувшей подводной лодки, лежащий на дне на глубине 838 метров.

Фрагмент корпуса (ограждение выдвижных устройств?) лежащей на дне погибшей в результате аварии у острова Бали 21.04.2021 подводной лодки ВМС Индонезии Nanggala (бортовой номер "402") проекта 209/1300. Снимок подводного телеуправляемого аппарата сингапурского спасательного судна Swift Rescue 25.04.2021 (с) www.republika.co.id

Корпус подводной лодки был найден на дне всего в 1500 ярдах (7,5 кабельтовых) южнее от точки координат последнего погружения Nanggala ночью 21 апреля. Согласно переданным с подводного аппарата видеобизображениям и данным обследования, корпус лодки сильно разрушен и фактически разделился на три части. Подводный аппарат поднял с места нахождения корпуса лодки несколько фрагментов конструкции и спасательный жилет Mk 11. Жилет не был использован ни одним из членов экипажа подводной лодки, что косвенно указывает на то, что аварийная ситуация, приведшая к гибели лодки и ее экипажа, развивалась очень быстро.

Наиболее вероятной непосредственной причиной гибели лодки стал быстрый провал за предельную глубину погружения с последующим разрушением прочного корпуса, хотя причины, приведшие к этому провалу, остаются неизвестными. Предельная глубина погружения лодки проекта 209/1300 составляет 240 метров, а глубина разрушения прочного корпуса - 500 метров.

На борту лодки погибли 53 человека, в том числе 49 человек штатного экипажа во главе с командиром подполковником (Letnan Kolonel) Гери Октавианом (и еще 13 офицерами), обеспечивавший выход лодки на торпедные стрельбы командующий подводными силами II флота ВМС Индонезии полковник (Kolonel) Гарри Сетьяван с двумя штабными офицерами (подполковником и майором), и один гражданский специалист по торпедному оружию.

Напомним, что индонезийская дизель-электрическая подводная лодка Nanggala (бортовой номер "402") - одна из двух входивших в состав ВМС Индонезии лодок немецкого проекта 209/1300 западногерманской постройки, находившихся в строю с 1981 года (головная лодка этого типа Cakra, бортовой номер "401") - пропала без вести ночью 21 апреля во время отработки мероприятий боевой подготовки по торпедной стрельбе в 51 миле к северу от острова Бали. Лодка Nanggala последний раз вышла на связь по радио в 03.00 местного времени 21 апреля, доложив о готовности к погружению для проведения учебной торпедной стрельбы штатными немецкими торпедами SUT. Торпедная стрельба была запланирована на 04.00. Следующий сеанс радиосвязи был намечен на 04.25, во время которого лодка должна была доложить о результате торпедной стрельбы - однако на связь лодка уже не вышла. В 09.37 ВМС Индонезии объявили спасательную операцию.

Уже 21 апреля в районе исчезновения Nanggala было обнаружено нефтяное пятно, а 23 и 24 апреля ведущие поисковые работы индонезийские корабли обнаружили и выловили на поверхности моря ряд предметов с подводной лодки, свидетельствующих о вероятном разрушении прочного корпуса лодки, - в том числе фрагмент направляющей торпедного аппарата, бутылочку со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа. В сочетании с тем, что запас воздуха на лодке при любом развитии событий истек бы в течении 72 часов (то ксть к утру 24 апреля), командование ВМС Индонезии 24 апреля официально объявило подводную лодку Nanggala потерянной.

С индонезийской стороны к поисковой операции были привлечены три подводные лодки, 21 надводный корабль и судно, и пять самолетов. 25 апреля в район поиска прибыли сингапурское спасательное судно Swift Rescue и малайзийское спасательное судно Mega Bakti. Первое из них сразу же уже в 09.04 25 апреля и нашло лодку с использованием подводного аппарата - погружение аппарата было начато в 07.37 утра местного времени, а уже в 09.04 аппарат передал первые изображения лежащего на дне корпуса лодки. До того в ночь на 25 апреля предварительно корпус лодки на дне был обнаружен гидролокатором индонезийского гидрографического судна Rigel, проверка этого контакта и была осуществлена в первую очередь подводным аппаратом с сингапурского судна. До того Индия направила в Индонезию для возможного спасения членов экипажа лодки подводный спасательный аппарат DSRV, два судна направили ВМС Австралии, а США - базовый патульный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Nanggala стала единственной потерянной до настоящего времени в результате аварии подводной лодкой многочисленного немецкого семейства проекта 209.

Подводная лодка ВМС Индонезии Nanggala (бортовой номер "402") западногерманской постройки проекта 209/1300, погибшая у Бали 21.04.2021 (с) kompas.com

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