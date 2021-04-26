На заводах «Ситроникс» в России будут делать серверы Huawei

Huawei займется локализованным производством серверов в России совместно с «Ситроникс». Партнерство при определенных условиях позволит китайской компании войти в реестр отечественного оборудования. Кроме того, Huawei надеется стать эксклюзивным поставщиком серверной продукции для МТС.

Уже в мае 2021 г. на предприятиях российского производителя телеком-оборудования «Ситроникс» будет выпущена первая партия из 2,5 тыс. локализованных серверов Huawei Enterprise. О договоренности китайской компании с отечественным производителем на предмет совместной разработки и производства серверов первым сообщил «Коммерсант», представители «Ситроникс» и Huawei подтвердили эти данные.

В рамках партнерства Huawei согласилась на условия по локализации сборки серверов с «Ситрониксом», предложенные АФК «Система», за счет чего теперь может рассчитывать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для МТС (АФК «Система» контролирует как «Ситроникс», так и МТС – прим. ред.), сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с подробностями проекта. В АФК «Система» и МТС от комментариев отказались.

На первых порах участие Huawei в совместном проекте будет заключаться в поставках серверных компонентов, экспертизе и тренингах специалистов. Локализованные серверы будут выполнены на процессорах Intel, в дальнейшем на их базе планируется развернуть производство систем хранения данных (СХД) с адаптированным под них программным обеспечением российского происхождения, рассказал менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise Денис Дубинин.

На перспективу в Huawei рассчитывают на получение для локализованного оборудования статуса отечественного, заявил «Коммерсанту» близкий к компании источник. По его словам, в настоящее время доля локализованных серверов Huawei на российском рынке не превышает 1%.

Впервые компания «Ситроникс» объявила о планах выпуска серверов под собственным брендом в январе 2021 г. Именно тогда структура АФК «Система» анонсировала намерения инвестировать порядка 200 млн руб. в разработку и производство серверной продукции, и также речь шла о процессорах Intel. Выпуск серверов, как сообщалось, будет налажен на производственных мощностях ГК «Элемент», «Ростеха» и АФК «Система».

По мнению исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, сжатые сроки запуска производства свидетельствуют о крупно-узловом характере сборки локализованной продукции Huawei. Этот факт и использование зарубежных процессоров исключает возможность включения такой продукции в реестр отечественного оборудования Минпромторга, считает эксперт.

В конце 2020 г. Правительство России утвердило для различных категорий вычислительной техники требование по наличию отечественного процессора для включения в реестр российской продукции Минпромторга. Именно этот реестр является ориентиром для закупок госорганов и ряда госкомпаний. В частности, 1 января с 2022 г. в реестр включаются только серверы на отечественных процессорах.

По мнению Ивана Покровского, обоюдные инвестиции сторон в такое производство могут исчисляться десятками миллионов рублей, отмечает «Коммерсант».

Гендиректор АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» Светлана Легостаева напомнила, что в настоящее время одним из основных условий присвоения статуса локализованного продукта является наличие у производителя прав на конструкторскую и технологическую документацию, а также на полный комплект ПО.

По мнению Легостаевой, пока нет ясности, сможет ли проект Huawei соответствовать этим требованиям, однако по словам источника «Коммерсанта», близкого к Huawei, компания в рамках проекта локализации рассматривает возможность передачи прав на разработки российскому партнеру.

Это не первая попытка Huawei Enterprise по локализации производства своих серверов в России. Еще в конце 2019 г. Huawei и «Норси-транс» подписали соглашение о создании совместного производства на территории России. Тогда стороны договорились о выпуске различных решений для выполнения нацпроекта «Цифровая экономика», а также о планах запуска производства оборудования для выполнения «закона Яровой».

Тогда стороны также рассчитывали на то, что одним из потенциальных заказчиков оборудования «Норси-транс» и Huawei станет МТС и ее дочерняя МГТС. По словам гендиректора «Норси-транс» Сергея Овчинникова, эксперимент оказался неудачным из-за высокой цены: проект был свернут после производства небольшой партии серверов в 2019 г.

В мае 2019 г. Huawei оказалась в эпицентре торговой войны между США и Китаем, и в результате администрация США вынудила ряд крупных американских ИТ-компаний – таких как Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и других, свернуть сотрудничество с китайским партнером.

Прессинг со стороны США и риск потенциальных санкций для партнеров заставил Huawei Enterprise пересмотреть стратегию своего развития в большинстве стран. В частности, компании пришлось свернуть продвижение собственного облачного бренда Huawei Cloud в России спустя менее чем год после его запуска и инвестиций десятки миллионов долларов.

Вместо этого Huawei объявила о партнерстве со SberCloud (Сбербанк) по развитию облачной платформы SberCloud.Advanced. Став партнером Huawei, SberCloud закупила у нее серверное оборудование и ПО.

Еще в начале 2020 г. Huawei анонсировала возможность установки российской «Ред ОС» на свои новейшие серверы Huawei Taishan 200 с ARM-процессорами Kunpeng 920. Ранее компания также добилась совместимости своих серверов с российской ОС Astra Linux Special Edition и ОС семейства «Альт» компании «Базальт СПО».

Российский рынок серверного оборудования по данным IDC Russia по итогам 2020 г. показал значительную положительную динамику, увеличившись на 18,2% год к году, до $1,319 млрд. В заключительном квартале 2020 г. было поставлено 48 237 серверов всех типов на сумму $411,85 млн. Доля поставок RISC-систем в денежном выражении составила 11,2%Ю доля серверов традиционной архитектуры х86 составила 88,8%.

Драйвером роста по традиции выступил крупный корпоративный сегмент, отмечают аналитики IDC. Расходы госорганизаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных систем архитектуры x86.