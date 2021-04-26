Российская армия прошла проверку на скорость

В пятницу российские войска, перемещенные в рамках учений на западные границы страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации. Генштабу еще предстоит подвести итоги этих учений, однако некоторые выводы уже напрашиваются. Вооруженные силы РФ продемонстрировали способность в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск. Почему это критически важно в современной войне?

Расхожая и не до конца понятная обывателю фраза "Война – фигня, главное – маневры" в жизни вооруженных сил имеет большое значение. Ее смысл заключается в готовности огромного армейского механизма в сжатые сроки подготовиться к проведению реальных боевых действий. От сигнала "Тревога!" до выхода на исходные позиции должно пройти минимальное время с целью опередить противника. Скорость и организованность передвижения являются важным фактором в оценке боеспособности войск. И сейчас прямо на наших глазах Вооруженные силы РФ продемонстрировали способность в считаные дни передислоцироваться в заданный район и изготовиться к выполнению боевых задач.

Любые учения начинаются именно с передислокации техники – своим ходом или с использованием иных транспортных средств, ускоряющих их доставку. Скажем, загрузить тяжелую бронетехнику (танки, БМП, САУ) на железнодорожные платформы – это настоящее искусство, требующее профессиональных навыков, счет идет на сантиметры, а еще и на минуты. Загнать 46-тонный танк Т-90 на автомобильную платформу тягача, закрепить и довезти до места назначения – тоже нужно уметь. Если учесть, что речь идет о сотнях боевых машин, это огромная работа, в которой нет мелочей и времени на раздумья.

Но просто передислоцировать войска – лишь часть проверки боевой готовности. Всю эту массу военнослужащих нужно еще и разместить фактически в голом поле, оборудовать не только позиции для техники, но и временные казармы для размещения личного состава. А еще и накормить военных три раза в день, причем не только сухпайком (его выдают при передвижении), а горячим питанием.

Опять же задействованные в проверках войска нужно обеспечить боеприпасами, особенно те, которые выдвинулись к границам Украины – на всякий случай. И этих боеприпасов должно быть в запасе как минимум на три дня активных боевых действий.

Если взять расход боеприпасов для стрелковых вооружений, то закладывается в расчете пять–шесть БК (боевой комплект) на солдата в сутки. В один БК входит 450 патронов. По нормам снабжения у каждого мотострелка под рукой должно находиться три БК и еще один в запасе. По артиллерии расход составляется из расчета три–четыре БК в сутки – один БК составляет 1500 снарядов на орудие или самоходную артиллерийскую установку. На подвоз боеприпасов потребовались десятки и сотни железнодорожных эшелонов и автомобильных тягачей.

Аналогичная ситуация с топливом – танк расходует в среднем 450 литров солярки на 100 км (около 270 л в час при движении по пересеченной местности), БМП или БТР топлива расходуют несколько меньше, однако общая потребность в заправке колоссальная. Топливо еще нужно доставить в места дислокации и держать под рукой необходимый запас. И чем больше войск – тем более сложна задача и переместить их, и обеспечить необходимым.

Точная численность задействованных в нынешней проверке войск официально не сообщается. Министр обороны Шойгу озвучил лишь цифру в 4048 учений, которые прошли на 101 полигоне. Кроме того, министр упомянул некоторые объединения и соединения, которые должны быть возвращены – "личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск".

"Масштабы передислокации войск действительно впечатляют, – подчеркнул газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. – Слаженная работа штабов, четкие графики движения воинских эшелонов, прибытие и развертывание на местности и готовность вести боевые действия – этот опыт крайне важен, нужен России. Мы продемонстрировали готовность вооруженных сил оперативно нарастить группировку войск и быстро парировать возможную угрозу".

Проверочные мероприятия Минобороны проходили не только на юге и западе России, но и на Сахалине и Курилах, практически по всему периметру государственных границ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. "Это не только сухопутные войска, но и все остальные рода войск, включая РВСН. Можно предположить, что в общей сложности было задействовано до 500 тыс. человек – если исходить из официальных данных пресс-службы Центрального военного округа о том, что только в ЦВО было задействовано до 70 тыс. человек", – полагает собеседник.

Особенностью нынешних проверок была именно готовность войск перемещаться на большие расстояния, на незнакомую местность. Например, батальонная тактическая группа 4-й танковой Кантемировской дивизии (ЗВО) отправилась под Нижний Новгород (полигон Мулино), где провела двусторонние учения с 6-й отдельной танковой бригадой из состава 1-й гвардейской танковой армии. Уникальные учения провели бомбардировщики Су-34, которые перелетели со своей базы (аэродром "Шагол" под Челябинском, ЦВО) в Мурманскую область, где впервые нанесли удары управляемыми ракетами по морским мишеням. Совершенно неожиданным для публики стал и межфлотский переход 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, из Каспийского в Черное море – через Волго-Донской канал и Керченский пролив.

Подобные масштабные маневры с использованием железнодорожного, авиационного и морского транспорта, а также передвижения техники своим ходом не проводились в Вооруженных силах много десятилетий. А ведь временной фактор в современных условиях имеет огромное значение – нынешние войны "краткосрочные". И если не уметь быстро сосредотачивать войска, то можно никуда и не поспеть. Оперативность перемещения войск имеет огромное значение, и достигается она лишь тренировками и обученностью войск таким действиям. Умение перебрасывать объединения и соединения в короткие сроки и на большие расстояния представляется архиважной задачей. Можно предположить, что в тех или иных масштабах подобные учения по переброске войск будут проводиться в Вооруженных силах регулярно. В частности, не исключено, что нечто подобное мы увидим и в октябре, во время итоговых проверок объединений, соединений и частей, которые будут проведены на завершающем этапе текущего учебного года.

Оценили высокую маневренность и оперативность Российской армии при масштабных перемещениях войск и на Западе.

При этом эксперты сделали неутешительные выводы для сил НАТО. Так, газета Washington Post в свое время отмечала: "У Москвы имеется огромное военное преимущество, и она им пользуется: она может добраться до любой точки фронта НАТО в кратчайшие сроки и без всяких технических затруднений. А НАТО – нет. На одно только перебрасывание из Грузии в Германию транспортных средств для учений ушло более четырех месяцев".

Уместно здесь вспомнить и военную операцию США и союзников в Ираке в апреле 2003 года. Сами боевые действия длились десять дней, а вот на подготовку к ним ушло гораздо больше времени. Приказ на создание объединенной группировки войск на территории Кувейта был отдан министром обороны США 24 декабря 2002 года, однако и до этого переброска сил и средств в район Персидского залива уже шла полным ходом. То есть на подготовку операции, в которой было задействовано 466 985 американских военнослужащих, было потрачено около полугода. Темпы, так скажем, особой оперативностью не отличались.

"Маневры вроде нынешних проводились и в советские годы, – заметил Фельгенгауэр. – Мобилизацию тогда проводили, развертывали резервистские дивизии до штата постоянного времени. Последняя такая большая штука – операция Северо-Кавказского ВО в Баку в январе 1990 года. Но надо учесть, что в Вооруженных силах СССР не было частей постоянной боевой готовности, какие есть сейчас в Российской армии. Поэтому, чтобы провести в СССР учения вроде маневров весны 2021 года по всем военным округам, нужно было бы объявить мобилизацию, развертывать резервистские дивизии до штатов военного времени, а это заняло бы несколько месяцев". Стоит, конечно, сделать оговорку: численность современной Российской армии в разы меньше, чем Вооруженных сил СССР.

Сейчас в ВС России созданы части постоянной готовности – более 130 тактических батальонных групп, плюс авиация и флот, добавил собеседник.

"У американцев тоже достаточно высокие темпы приведения своих войск в полную боеготовность, – подчеркнул Фельгенгауэр. – Они, как и мы, иногда используют для маневров железную дорогу, но в основном осуществляют передвижение по морю – как в случае с доставкой войск на маневры НАТО в Европу. При этом надо учесть, что армия США не располагает в Европе полными танковыми дивизиями. Нам в данном случае это выйдет быстрее добраться до Польши, чем американцам".

И все же российские учения "не идут ни в какое сравнение" с учениями НАТО, указывает военный эксперт. "В Европе общее количество личного состава едва наскребли на 50 тыс. человек, а у нас в общей сложности доходит до полумиллиона человек, – заметил Фельгенгауэр. – Налицо полная готовность Российской армии к ведению большой войны".

Сейчас российская армия, та ее часть, которая была задействована в комплексных проверках на территории всей страны, возвращается к местам постоянной дислокации. По словам Сергея Шойгу, поставленные задачи выполнены, цели достигнуты, в том числе по масштабной передислокации войск. Однако и на завершающем этапе этих учений войска будут отрабатывать транспортную логистику.

"Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", – говорится в распространенном Минобороны РФ релизе по завершению проверки. На все про все армии отвели срок меньше недели – до 1 мая военнослужащие должны вернуться в казармы. И это тоже элемент тренировки – только уже в обратную сторону.

Виктор Сокирко, Елена Лексина, Михаил Мошкин