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«Ключи от неба-2021» получили ракетчики Западного военного округа

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Астраханской области на полигоне «Ашулук» завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди специалистов зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России «Ключи от неба-2021», в котором приняли участие лучшие боевые расчёты, представляющие объединения, соединения и воинские части противовоздушной обороны военных округов Российской Федерации.

Третий год подряд расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированного на севере Санкт-Петербурга стали обладателями главного приза конкурса – хрустального ключа. В этот раз в номинации зенитных пакетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». 

В нормативе по сборке-разборке зенитных автоматов они установили рекорд Вооруженных Сил России, показав наилучшее время.

Кроме того, второе место в номинации зенитных ракетных систем большой и средней дальности заняли боевые расчеты Ржевской дивизии ПВО Западного военного округа.

Конкурс среди специалистов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» проводится начиная с 2014 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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