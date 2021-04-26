Военные спецподразделения Росгвардии провели учения на Кубани

В Краснодарском крае в учебном центре горной подготовки специального назначения Южного округа Росгвардии впервые состоялись тактико-специальные учения в форме соревнований. В них приняли участие военные спецподразделения из восьми округов, а также команды из дивизии им. Ф.Э. Дзержинского и Новосибирского военного института Росгвардии.

Глава ведомства Виктор Золотов посетил финальный этап учения "Гвардейский биатлон", который стал кульминацией четырехдневной программы состязаний военного спецназа Росгвардии. Он ознакомился с горным полигоном и его особенностями и увидел, как проходят учения на горных склонах и в ущельях.

Золотов отметил, что завершающиеся девятые тактико-специальные соревнования войсковых подразделений спецназа Росгвардии являются одним из элементов многоступенчатой системы подготовки, которая на протяжении долгих лет обеспечивает безупречное выполнение подразделениями ведомства задач любой сложности. Он обратил внимание на то, что каждый год "Гвардейский биатлон" совершенствуется.

Также он обсудил с командующим Южным округом Росгвардии Героем России генерал-полковником Олегом Козловым перспективы развития учебного центра горной подготовки в Краснодарском крае. Золотов сообщил, что из года в год программа учений и условия их проведения усложняются. Имеющаяся в центре база позволяет смоделировать большинство ситуаций, с которыми бойцы могут столкнуться при выполнении реальных боевых задач.

Гвардейцы не случайно выбрали именно Кубань. Дисциплин, в которых определялись победители, очень много, и условия для организации соревнований необходимы разные - равнины, горы, водоемы, заброшенные постройки, и все это недалеко от населенных пунктов. Важна и погода, чтобы исключить ненужный риск для авиации.

В ходе первых четырех этапов участники соревнования стреляли из различных образцов штатного вооружения, сдали нормативы по инженерной и высотной подготовке, продемонстрировали навыки оказания доврачебной помощи. Обязательными стали ориентировка на местности, обнаружение и разминирование мин, освобождение заложников и уничтожение диверсионной группы условного противника, а также десантирование с вертолета Ми-8 по канату с высоты не менее десяти метров от земли и марш-бросок.

Лица бойцов в камуфляжной форме нельзя показывать - многих их них могут в любую минуту отправиться в командировку в горячую точку или получить задание обезвредить террористов на территории РФ. Свои силы на полигоне показывают не только спецподразделения, но и курсанты единственного в РФ военного института ведомства. Нормативы сдают необычные, например, без лестницы подняться на верхний этаж здания.

Во время церемонии награждения директор Росгвардии вручил кубки победителям первенства. Лидером стала команда Новосибирского военного института, второе место у спецназовцев из Северо-Западного округа, третью ступень пьедестала заняли военнослужащие Южного округа.

Также специальные призы от генерала армии Виктора Золотова получили лучшие стрелки, связисты, саперы, высотники и командиры взводов спецназа. Нескольким бойцам Виктор Золотов вручил новое служебное оружие.