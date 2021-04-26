Индонезийская подлодка "Нангала" разделила участь аргентинской "Сан-Хуан"

Последние сообщения из Джакарты и Сингапура сомнений уже не оставляют: глубины в море Бали оказались выше предельных для индонезийской подлодки "Нангала", и она разделила участь аргентинской субмарины "Сан-Хуан", погибшей вместе со всем экипажем в ноябре 2017 года.

Ситуация повторилась с той лишь разницей, что дизель-электрическую подлодку S42 San Juan ВМС Аргентины, переставшую выходить на связь, искали больше года и смогли обнаружить на дне в разрушенном состоянии лишь в ноябре 2018-го. Индонезийскую KRI Nanggala-402, пропавшую рано утром 21 апреля 2021-го во время учений с торпедной стрельбой, обнаружили к исходу третьих суток, но тоже на дне и в разрушенном состоянии.

Глубина моря в том месте, где на подлодке что-то случилось, и она затонула (по первым неофициальным сообщениям - 900 метров), оказалась выше предельной для конструкций этого корабля и гибельной для ее экипажа.

По скупым сообщениям от индонезийских военных, первый осмотр затонувшей ПЛ с помощью подводных управляемых аппаратов показал разрушения в ее корпусе, но не указывает на взрывной характер этих деформаций или какое-то экстремальное внешнее воздействие. Вероятнее всего, считают собеседники "РГ" с большим опытом подводной службы, экипаж Nanggala-402, ее командир подполковник ВМС Хери Октавиан и находившиеся на борту старшие начальники по какой-то, пока не выясненной причине допустили или не смогли предотвратить "проваливание" на запредельную для себя глубину.

Подтверждение тому - в технических характеристиках этой индонезийской субмарины.

Если следовать информации из неофициальных источников, Nanggala-402 строилась на крупнейшей в Германии верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH в Киле (земля Шлезвиг-Гольштейн) и в 1983 году была спущена на воду. Теперь эта верфь стала частью еще более крупной компании, но по-прежнему специализируется на постройке морских судов и подводных лодок. В том же 83-м году подлодка была принята заказчиком и введена в состав ВМС Индонезии.

Спустя шесть лет Nanggala-402 прошла на Howaldtswerke поддерживающий ремонт и службу продолжила. А еще через два десятилетия индонезийскую субмарину приняли для поправки здоровья и модернизации на верфи южно-корейской компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Работы велись в течение двух лет, завершились в январе 2012-го и обошлись заказчику в 63,7 миллиона долларов США. Были подвергнуты модернизации общекорабельные системы, а также комплексы вооружения и боевого управления им. Обновленная подлодка могла производить стрельбу одновременно четырьмя торпедами по четырем различным целям и запускать из тех же торпедных аппаратов противокорабельные ракеты типа Exocet и Harpoon.

И еще одно, крайне существенное в нашем случае обстоятельство: в результате проведенной десять лет назад модернизации безопасная глубина погружения для Nanggala-402 была увеличена до 257 метров. И не более того!

На 500-600 метров могут погружаться при несении службы и для выполнения учебно-боевых задач только современные АТОМНЫЕ подлодки третьего и четвертого поколений. А с расчетом на предельную глубину в 1000 метров была спроектирована, построена и принята в строй только одна известная миру АПЛ военного назначения - это К-278 "Комсомолец" с особо прочным корпусом из титанового сплава. Заявленные ТТХ и саму возможность боевой работы на километровой глубине первый экипаж К-278 под командованием Юрия Зеленского доказал погружением в апреле 1985 года на рекордные 1027 метров и последующей безаварийной службой. А погибла наша уникальная подлодка из-за пожара в кормовом отсеке и последующих трагических событий на ее борту, когда АПЛ находилась уже в надводном положении…

Что стало причиной гибели подлодки "Нангала", мы, возможно, не узнаем никогда. С глубины в 700 метров ее вряд ли станут поднимать, как не стали и мы поднимать "Комсомолец" с глубины в два раза большей - более полутора километров. И дизельную подлодку S42 San Juan ВМС Аргентины власти этой страны поднимать не планируют. Хотя обнаружили ее в Атлантическом океане на глубине 900 метров, а габариты и водоизмещение дизельной подлодки в 2-3 раза меньше, чем у атомной К-278 "Комсомолец".

Как и "Нангала", аргентинский "Сан-Хуан" был спроектирован и построен для продажи иностранному заказчику в Западной Германии в начале 80-х - на верфи Thyssen Nordseewerke, как она тогда называлась, в Эмдене. От момента закладки (6 декабря 1980-го) до спуска на воду (18 марта 1982-го) прошло всего 15 месяцев, но еще три с половиной года субмарину испытывали и, как принято говорить, "доводили до ума". В состав ВМС Аргентины ее ввели 19 ноября 1985 года.

В последний, как оказалось, поход из базы Мар-дель-Плата на ее борту отправились 44 человека. 23 ноября 2017 года, после семи дней безуспешной поисковой операции, власти Аргентины официально сообщили, что на подводной лодке "Сан-Хуан" произошел взрыв. И тогда же объявили погибшими всех находившихся на ее борту. Найти саму затонувшую субмарину и документально зафиксировать характер повреждений на ней смогут только в ноябре 2018 года.

Когда готовился этот комментарий, пришло новое сообщение из Джакарты: все 53 человека, находившиеся на борту подводной лодки KRI Nanggala-402 в Индонезии официально признаны погибшими.

Александр Емельяненков