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Военные химики примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В этом году войска радиационной, химической и биологической защиты традиционно примут активное участие во всех мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Представители войск примут участие в научно-деловой программе, в выставочной статической экспозиции и демонстрационной программе вооружения и военной специальной техники войск.

Научно-деловая программа будет включать круглые столы по актуальным вопросам развития вооружения и средств РХБ защиты войск и населения Российской Федерации.

Демонстрационная программа предусматривает показ возможностей специальной техники войск (тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А, дымовой машины ТДА-3), а также действий огнемётного подразделения с выполнением стрельб из реактивных пехотных огнемётов РПО-А.

Форум «Армия-2021» пройдёт одновременно с Армейскими международными играми. В связи с этим, Управление начальника войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ подготовит площадку клуба болельщиков конкурса «Безопасная среда», где также будут представлены современные образцы вооружения и средств РХБ защиты.

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Страны
Россия
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Солнцепёк
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