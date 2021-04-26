Военные показали, как "Торнадо" стреляет без ручной наводки

МОСКВА, 25 апреля / Радио Sputnik. Сотрудники саратовского артиллерийского центра продемонстрировали стрельбу из РСЗО "Торнадо-Г" без участия ручной наводки, передает телеканал "Звезда".

Журналистам военные рассказали, что стрельбу ведет водитель нажатием кнопки, предварительно отправив координаты цели в машину управления.

Водитель также определяет количество используемых ракет в каждом конкретном случае ракет.

Полный комплект РСЗО состоит из 40 122-миллиметров снарядов. Один расчет покрывает территорию в 400 квадратных метров. Подлетное время снарядов –15 секунд.

В 2014 году РСЗО "Торнадо-Г" сменила на вооружении российской армии установки "Град".

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