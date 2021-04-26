Войти
РИА Новости

Военные показали, как "Торнадо" стреляет без ручной наводки

312
0
0
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 25 апреля / Радио Sputnik. Сотрудники саратовского артиллерийского центра продемонстрировали стрельбу из РСЗО "Торнадо-Г" без участия ручной наводки, передает телеканал "Звезда".

Журналистам военные рассказали, что стрельбу ведет водитель нажатием кнопки, предварительно отправив координаты цели в машину управления.

Водитель также определяет количество используемых ракет в каждом конкретном случае ракет.


Полный комплект РСЗО состоит из 40 122-миллиметров снарядов. Один расчет покрывает территорию в 400 квадратных метров. Подлетное время снарядов –15 секунд.

В 2014 году РСЗО "Торнадо-Г" сменила на вооружении российской армии установки "Град".

Ранее радио Sputnik сообщило о публикации видео масштабных учений российских артиллеристов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо
Торнадо-Г
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.10.2020
Побьют «Градом»: артиллеристы получат цифровую РСЗО в будущем году
01.10.2020
Добить залпом: в войска поступили новые ракеты для «Торнадо-Г»
31.08.2020
Выбить залпом: реактивные установки «Торнадо-С» получили новые ракеты
20.11.2018
Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию
29.09.2011
«Торнадо» придет на смену «Граду»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ