Истребители Су-27 Балтфлота провели тренировку по защите военных объектов

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения", - сказал Мартов.

По замыслу тренировки, самолеты "противника" нарушили границу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника и затем уничтожили их.

В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.

Отмечается, что на тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.