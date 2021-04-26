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Российская газета

25 лет назад учебно-боевой Як-130 впервые поднялся в небо

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Як-130.
Як-130.
Источник изображения: Минобороны РФ

Российский учебно-боевой самолет Як-130 выполнил свой первый полет 25 апреля 1996 года. Его разработали в ОКБ имени Яковлева. Это был первый в мире учебно-боевой самолет, аналогичный современным реактивным истребителям по техническим и аэродинамическим характеристикам.

В конце 1980-х годов объявили конкурс на проектирование нового самолета. Он со временем должен был заменить L-39 - устаревший самолет производства Чехословакии. Отобрали Як-130 и МиГ-АТ. Но так как средств не было ни у министерства обороны, ни у разработчиков, решили новые самолеты создавать с участием иностранных компаний: первый - с итальянской Alenia Aermacchi, второй - с французскими.

В итоге, остановились на Як-130. Новый самолет начали проектировать в 1991 году, а к сентябрю 1993-го завершили. На окончательном этапе возникли разногласия с итальянскими коллегами и компания покинула проект. Она получила конструкторскую документацию и выпустила собственную версию - Aermacchi М-346.

Первый полет опытный образец Як-130 совершил 25 апреля 1996 года. Им управлял Андрей Синицын. Производство прототипов Як-130 начали в 2003 году. Сначала это делали на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде. Этот самолет поднялся в небо 30 апреля 2004 года. Выпуск предсерийной партии из четырех Як-130 завершили в 2008 году. Потом уже серийно начали выпускать Як-130 в Иркутске. С февраля 2010 года самолет начал поступать на вооружение ВВС России.

Як-130 - классический моноплан, имеет среднерасположенное крыло трапециевидной формы и цельноповоротное горизонтальное оперение. Оснащен трехопорным шасси, это позволяет взлетать с грунтовых аэродромов. Предназначен для подготовки летчиков. Но в состоянии выполнять и боевые задачи. Есть возможность участвовать в воздушном бою, взаимодействовать с другими самолетами. В наличии девять точек подвески - для топливных баков и контейнеров с боевыми пушками и ракетами. В случае военных действий Як-130 может выполнять задачи легкого штурмовика.


Светлана Цыганкова

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Страны
Италия
Россия
Словакия
Франция
Продукция
L-39
M-346
МиГ-АТ
Як-130
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ
ОКБ им. Яковлева
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