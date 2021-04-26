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Новые американские зенитные самоходные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD в Европе

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Как сообщила 23 апреля 2021 года армия США, дислоцированный в Ансбахе (Германия) 5-й дивизион 4-го зенитно-артиллерийского полка (5th Battalion, 4th Air Defense Artillery Regiment - 5-4 ADA), входящий в состав 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США в Европе, стал первой частью, получившей новые американские зенитные самоходные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD (Mobile/Maneuver Short Range Air Defense), выполненные на базе колесного бронетранспортера Stryker A1 (8x8). Данный комплекс будет фактически проходить в 5-4 ADA войсковые испытания.

Первые поступившие в состав 5-го дивизиона 4-го зенитно-артиллерийского полка (5-4 ADA) 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США в Европе новые американские зенитные самоходные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD (Mobile/Maneuver Short Range Air Defense), выполненные на базе колесного бронетранспортера Stryker A1 (8x8). Ансбах (Германия), апрель 2021 года (с) Jordan Allen / армия США

В настоящее время 5-4 ADA, сформированный в Ансбахе в составе 10-го командования в 2018 году, оснащен самоходными ЗРК ближнего действия Avenger на базе автомобиля HMMWV, использующими зенитные ракеты Stinger. Сообщается, что сейчас 5-4 ADA получил первые четыре машины ЗРПК M-SHORAD (предположительно, опытные установки), а к концу сентября 2021 года будет полностью оснащен ими до штатного состава (32 боевые машины ЗРПК в первом серийном исполнении Increment 1).

ЗРПК M-SHORAD начал экстренно разрабатываться в интересах армии США в феврале 2018 года в ответ на выдвинутое армией требование создания самоходного комплекса войсковой ПВО для борьбы с малыми БЛА, а также вертолетами, самолетами и крылатыми ракетами. Разработчиком проекта и системным интегратором комплекса выступает Leonardo DRS (бывшая компания DRS, ныне американское отделение итальянской компании Leonardo), по контракту от июня 2018 года разработавшая и поставляющая для данного ЗРПК комплекс вооружения MEP (Mission Equipment Package).

Комплекс M-SHORAD с МЕР представляет собой установленный на шасси бронетранспортера Stryker A1 (8x8) разработанный американской компанией Moog комбинированный дистанционно управляемый зенитный боевой модуль Reconfigurable Integrated-weapons Platform (RIwP) с 30-мм автоматической пушкой ХМ914, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом М240, двухзарядной пусковой установкой ПТУР Hellfire Longbow и четырехзарядной пусковой установкой ЗУР Stinger, а также электронно-оптическим блоком обнаружения и сопровождения целей. Пушечно-пулеметное вооружение и оба типа ракет предназначены для поражения именно воздушных целей. Для обнаружения воздушных целей на ЗРПК установлен радиолокационный комплекс Multi-Мission Hemispheric Radar (MHR), разработанный израильской компанией Rada Electronic Industries и имеющий четыре неподвижные антенны с АФАР.

Всего армия США планирует приобрести на первом этапе 144 ЗРПК M-SHORAD в самые кратчайшие сроки (2021 и 2022 финансовые годы) с целью оснащения ими четырех дивизионов войсковой ПВО (дивизиона 5-4 ADA в Германии и трех дивизионов на континентальной части США).

Первые поступившие в состав 5-го дивизиона 4-го зенитно-артиллерийского полка (5-4 ADA) 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США в Европе новые американские зенитные самоходные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD (Mobile/Maneuver Short Range Air Defense), выполненные на базе колесного бронетранспортера Stryker A1 (8x8). Ансбах (Германия), апрель 2021 года (с) Jordan Allen / армия США

Новый американский зенитный самоходный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD (Mobile/Maneuver Short Range Air Defense) (с) Leonardo DRS

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Страны
Германия
Израиль
Италия
США
Продукция
AGM-114
HMMWV
SHORAD shoot-off
Stinger
Stryker
М-91
Компании
Leonardo
Проекты
АФАР
БПЛА
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